OM : Le message de Sampaoli à Longoria pour l'après-Thauvin

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 03:30

Jorge Sampaoli va enregistrer un coup dur l’été prochain. Le coach de l’ OM va en effet Florian Thauvin en route le Mexique. Le technicien argentin sait quel profil de joueur il faudra recruter pour remplacer l’ailier.

Thauvin sur le départ, Sampaoli dresse le portrait de son successeur

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille en mars, Jorge Sampaoli n’a pas réussi à convaincre Florian Thauvin de rester. Dès son arrivée à l’ OM, le technicien argentin a affiché le désir de prolonger l’ailier en fin de contrat. Mais à la surprise générale, le champion du monde tricolore va rejoindre les Tigres de Monterrey. Un choix déjà entériné le successeur d’André Villas-Boas. L’entraîneur marseillais est déjà tourné vers l’après-Thauvin. À ce sujet, il espère accueillir un gaucher cet été pour remplacer le champion du monde tricolore. « C’est une bonne question. Car Thauvin a un profil d'attaquant, d’ailier qui est gaucher mais évolue côté droit […] Mais oui, il nous faudra un joueur qui a les mêmes caractéristiques que Thauvin, qui puisse jouer le un-contre-un sur les côtés, qui soit habile devant le but, pour marquer les buts que Thauvin avait l’habitude d’inscrire. Et il faut un joueur qui ait le profil collectif que nécessite le système », a confié Sampaoli en conférence de presse.

Un coup de froid sur la piste Ferhat ?

Au vu de la description faite par Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille ne devrait pas s’intéresser à Zinedine Ferhat. Le milieu offensif du Nîmes Olympique avait été proposé à l’ OM par Nabil Djellit. Jorge Sampaoli s’attend à un gaucher pour succéder Florian Thauvin tandis que l’Algérien est fort du pied droit. À un an de l’expiration de son contrat, Ferhat a déjà annoncé son départ des Crocos au terme de la saison. En Ligue 1, il est notamment courtisé par l’AS Saint-Étienne. À l’étranger, Sassuolo et les Rangers Glasgow sont présentés comme ses prétendants. Cetet saison, il compte 6 buts et 10 passes décisives, ce qui fait de lui le Nîmois le plus décisif.