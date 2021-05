PSG Mercato : Barça, l’arrivée de Lionel Messi déjà bouclée ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 08:30

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi va-t-il quitter le Barça pour rejoindre le PSG cet été ? Un énorme indice, qui laisse à penser à une arrivée prochaine de la star argentine à Paris, vient de tomber.

Lionel Messi, prochain gros coup du Qatar ?

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période », déclarait Leonardo en janvier dernier concernant un intérêt du Paris Saint-Germain pour Lionel Messi.

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, l’international argentin de 33 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le FC Barcelone, alimentant davantage les spéculations autour de son avenir. Même si la presse catalane assure que la priorité du sextuple Ballon d’Or est de rester à Barcelone, d’autres sources assurent qu’une arrivée au Paris Saint-Germain n’est pas forcément à exclure.

Surtout que d’après le journaliste Manu Carreno de La Cadena Ser, Joan Laporta n’a toujours pas transmis d’offre concrète à Messi en vue d’une prolongation. Les finances du Barça ne permettant pas d’offrir à La Pulga le même salaire que celui qu’il perçoit actuellement. En France, Le 10Sport croit savoir que le compatriote de Mauricio Pochettino prépare déjà son avenir à Paris.

PSG Mercato : Lionel Messi cherche une maison à Paris

En effet, selon les révélations du média sportif, « une célèbre agence immobilière parisienne, spécialisée dans les biens ultra-luxueux, est actuellement à la recherche d’un bien pour le compte de Lionel Messi (…) Si plusieurs biens lui ont déjà été proposés, ils n’ont pas convenu au sextuple Ballon d’Or, car ils nécessitaient quelques travaux ou aménagements pour répondre à sa demande très précise. En clair : Leo veut de l’habitable de suite. Bien évidemment, cette quête immobilière fait écho à son avenir, très incertain du côté de Barcelone. »

Annoncé dans le viseur du PSG, le numéro 10 des Blaugranas s’est donc mis à la recherche d’un logement dans la capitale française. Une nouvelle qui pourrait réjouir Neymar qui retrouverait ainsi son grand ami.