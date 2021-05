PSG Mercato : Bombe, accord entre Sergio Ramos et Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 15:00

Sergio Ramos va porter le maillot du PSG la saison prochaine. La grosse info lâchée la semaine dernière par un journaliste qatari est confirmée ce samedi par chaîne de télévision généraliste espagnole appartenant au groupe Mediaset España. Le légendaire défenseur central du Real Madrid s’apprête à débarquer dans la capitale française.

Mercato : Sergio Ramos en route pour le PSG

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international espagnol n’a pas trouvé d'accord avec son président Florentino Pérez pour le renouvellement de son engagement. À 35 ans et ne comptant pas mettre un terme à sa carrière, le protégé de Zinedine Zidane a préféré partir sous un nouveau maillot pour la saison prochaine.

La semaine passée, le journaliste qatari qui avait déjà annoncé la prolongation de Neymar en février dernier a indiqué que tous les feux sont verts pour une arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, Leonardo a entamé des discussions avec le représentant du champion du monde 2010 depuis plusieurs mois.

Ce samedi, un média madrilène assure que les choses sont bien avancées entre les deux parties et sauf revirement de dernière minute, le coéquipier de Karim Benzema se rapproche sérieusement du PSG puisqu’un accord a été trouvé pour une arrivée du défenseur central cet été.

Les chiffres de l’opération Sergio Ramos

En effet, d’après les révélations de La Cuatro, Leonardo et le clan Sergio Ramos ont un accord sur la base d’un contrat de deux saisons avec une année supplémentaire en option. Côté salaire, l’ancien joueur du FC Séville va percevoir 14 millions d’euros annuels, beaucoup plus que le salaire qui lui est versé au Real Madrid. Tous les feux sont donc désormais au vert pour une arrivée de Ramos à Paris. D’ailleurs, Don Balon ajoute que le Real Madrid ne se fait plus d’illusions sur ce dossier et a commencé à chercher le successeur du natif de Camas.

L’hebdomadaire barcelonais indique ainsi que Aymeric Laporte, homme clé de Pep Guardiola à Manchester City, est la priorité des dirigeants merengues pour prendre la place de Ramos. Celui qui est désormais éligible pour jouer avec la sélection espagnole est estimé à au moins 60 millions de livres. Le Real Madrid est même prêt à payer les 70 millions d’euros nécessaires pour son transfert. Le PSG est donc sur le point d’annoncer une grande nouvelle à ses supporters en attendant la prolongation de Kylian Mbappé.