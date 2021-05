OM Mercato : 25M€, Longoria frappe un coup exceptionnel au Brésil

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 17:33

Alors que Boubacar Kamara pourrait partir cet été, Pablo Longoria s’active pour mettre la main sur un nouveau milieu de terrain. Aux dernières heures, le président de l’ OM aurait fait mouche au Brésil avec un chèque de 25 millions d’euros.

Mercato OM : La folie de Pablo Longoria pour Gerson

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, les rumeurs s’intensifient autour de l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria. Ce samedi, un site d'actualités internationales sur le football fondé en 2004 par Chicco Merighi et Gianluigi Longinotti-Buitoni annonce que l’actuel 5e de Ligue 1 est sur le point de réaliser un gros coup au Brésil. Alors que Globo Esporte annonçait hier que l’ OM a fait une offre ferme de 25 millions d’euros (hors bonus) à Flamengo pour s’attacher les services de Gerson, Goal confirme l’information ce matin.

À l'approche du probable départ de Boubacar Kamara, les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur le joueur brésilien de 23 ans. Le média sud-américain explique que c’est un choix de l’entraîneur Jorge Sampaoli, passé par Santos et l’Atletico Mineiro, qui a rencontré Gerson lors de son passage dans le championnat brésilien. Pour réaliser cette belle affaire, Pablo Longoria s’appuie sur l’ancien Lillois Tulio De Melo qui sert d’intermédiaire pour le transfert de l’international espoir brésilien, qui veut revenir en Europe après ses expériences ratées à la Roma (2016-2018) et à la Fiorentina (2018-2019). Longoria n’est plus loin du but, selon Goal.

Gerson a donné son accord pour venir à l’ OM

En effet, d’après les révélations de la publication footballistique en ligne au monde, Gerson a donné son accord pour rejoindre l’ OM lors du prochain mercato estival. Toutefois, le site spécialisé précise que Longoria va désormais tenter de trouver un accord avec Flamengo puisque le club brésilien réclame 30 millions d’euros plus un pourcentage à la revente de son joueur. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille est sur le point d’annoncer une grande nouvelle à ses supporters selon la même source.