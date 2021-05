RC Lens : Un joueur des Sang et Or recompensé !

Publié par Melvin le 17 mai 2021 à 14:00

Défait par les Girondins de Bordeaux (3-0), le RC Lens a manqué l'occasion de se qualifier pour l'Europa League. Désormais à trois points de l'Olympique de Marseille, 5e de Ligue 1, les Lensois devront absolument remporter leur dernier match contre Monaco pour s'assurer une place en Europa League. Si le promu lensois est aussi bien positionné cette saison, il le doit en grande partie à son métronome Gaël Kakuta.

Une récompense prestigieuse pour Gaël Kakuta

Ce dernier vient semble d'être félicité pour son excellente saison sous le maillot des Sang et Or. En effet, l'international congolais vient de remporter le prix Marc-Vivien Foé. Ce n'est pas vraiment une surprise tant le natif de Lille illumine de son talent la saison lensoise. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 34 apparitions, l'ex-joueur de Chelsea réalise la meilleure saison de sa carrière. Lauréat du prix Marc-Vivien Foé, le joueur succède donc au nigérian Victor Osimhen, vainqueur du prix en 2020. Une sacrée revanche pour le meneur de jeu du RC Lens qui pourrait viser plus haut l'été prochain.

Le RC Lens attaqué de toutes parts pour Kakuta

Le natif de Lille est courtisé par plusieurs clubs anglais. Dernier en date, Newcastle. Selon les informations de Foot Mercato, l'actuel 16e de Premier League fait de Gaël Kakuta sa priorité pour le prochain mercato estival. Les Magpies seraient même entrés en contact avec l'entourage du joueur. La perspective de retourner en Angleterre ne laisse pas insensible l'international congolais. Ce dernier doit se rappeler de son échec à Chelsea, club qui l'avait rejoint à seulement 17 ans. Baladé de prêt en prêt durant son passage londonien, le joueur du RC Lens n'a jamais pu s'imposer au sein du club anglais. Si le départ se confirme, ce serait un sacré coup dur pour la formation de Franck Haise.