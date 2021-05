OL : Podium de Ligue 1, les Lyonnais y croient jusqu'au bout

Publié par ALEXIS le 17 mai 2021 à 11:30

L’ OL a certes infligé une lourde défaite à Nîmes Olympique (5-2), aux Costières, mais se maintient à la 4e place de Ligue 1, à un point du podium. Toutefois, Rudi Garcia et son équipe gardent espoir jusqu’au bout.

OL : Garcia, Dubois et Cornet espèrent coiffer Monaco

L’ OL est toujours en course pour une place sur le podium, synonyme de qualification de la Ligue des champions 2021-2022. Le club rhodanien a un point de moins que l’AS Monaco, son concurrent direct pour la 3e place du championnat. Malgré cela, l’Olympique Lyonnais entretient le secret espoir de coiffer le club du Rocher sur le fil. « Tout va se jouer sur le dernier match. On devra battre Nice en espérant que Lens s'impose face à Monaco. On aura un œil sur leur match », a déclaré Rudi Garcia sur OL TV.

« On devait gagner tous nos matchs. Il ne nous reste plus que cette dernière opposition face à Nice. On est motivé pour aller chercher cette Ligue des Champions. On ne lâchera rien », a confié Léo Dubois. Maxwel Cornet indique, lui, que les Gones « doivent se concentrer sur eux-mêmes face aux Niçois. Ils vont tenter de venir faire un résultat au Groupama Stadium. On va devoir être sérieux comme face au Nîmois. On verra ensuite les résultats des concurrents », a déclaré l’international ivoirien.

Lyon n'a plus son destin en main

Pour que l’ OL (76 points) finisse à la 3e place de Ligue 1 devant l’ASM (77 points), il doit gagner le match de la 38e et dernière journée contre l’OGC Nice à Lyon et souhaiter en même temps une défaite ou un match nul de l’AS Monaco sur le terrain du RC Lens, le 23 mai. En d'autres termes, l’équipe de Rudi Garcia n’a donc plus son destin en main, car si les Monégasques gagnent leur dernier match, le dernier espoir de Lyon serait brisé.