Barça : Koeman ou Xavi ? Un gros revirement à Barcelone !

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2021 à 20:00

Arrivé en Catalogne après deux ans d’absence, Xavi Hernandez est annoncé au FC Barcelone en vue de succéder à Ronald Koeman. Mais du côté de la direction catalane, un départ du Néerlandais ne serait pas à l'ordre du jour.

Ronald Koeman finalement maintenu au FC Barcelone ?

Arrivé en août 2020 en remplacement de Quique Setien, Ronald Koeman vit un passage difficile sur le banc du FC Barcelone. Les jours de l’entraîneur néerlandais seraient même comptés en Catalogne. L’accumulation des mauvais résultats et les prestations décevantes des Blaugranas dans le sprint final de la Liga l’ont placé dans une situation délicate. Son départ à l’issue de la saison est même évoqué.

Arrivé en Catalogne ce lundi, après deux ans d’absence, Xavi Hernandez est alors pressenti pour le remplacer. Pourtant, Ronald Koeman serait loin d’un départ du FC Barcelone cet été. En effet, Sport apporte des précisions concernant la situation « inconfortable » du coach néerlandais au FC Barcelone. Selon le média espagnol, le technicien catalan n'est clairement pas en danger, puisqu'il peut encore compter sur le soutien de ses dirigeants.

« Mateu Alemany et Ramon Planes apprécient très positivement le travail global que Ronald Koeman a accompli cette saison, malgré les énormes difficultés qu'ils ont rencontrées. Et si cela ne tenait qu'à eux, le Néerlandais resterait au Camp Nou pour une saison de plus. Ils s'alignent sur l'idée de la majorité des fans de Barcelone, qui pensent que Koeman a accompli beaucoup plus qu'on ne le pensait en septembre dernier », indique la source.

"Le moment de vérité"

Le média Sport révèle aussi que Ronald Koeman va à nouveau rencontrer le nouvel homme du Barça, Joan Laporta, dans les jours à venir. « Ce sera le moment de vérité », le coach catalan saura s’il sera conservé ou non. Rappelons que Ronald Koeman a un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le Barça. Et si Laporta décide de le virer, il devra lui payer intégralement ses indemnités à un moment où le FC Barcelone ait englué la crise financière. Tout ceci pousserait alors le Barça à maintenir son entraîneur.