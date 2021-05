OM Mercato : Gerson, Longoria contrarié par un cador de Liga

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 06:30

L’Olympique de Marseille souhaite enrôler Gerson lors du prochain mercato d’été. Mais dans ce dossier, l’ OM devra se méfier de la concurrence d’un géant du football espagnol.

Gerson sur les tablettes de l’ OM

D’importants mouvements sont annoncés à l’Olympique de Marseille cet été. Des joueurs en fin de contrat et d’autres avec une valeur marchande intéressante vont quitter l’ OM. Une partie des revenus issus de ces ventes devrait servir à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Arrivé en provenance du Brésil, la première recrue du technicien argentin pourrait d’ailleurs venir du Brasileirao. Marseille s’intéresse en effet à Gerson Santos da Silva. Pensionnaire du CR Flamengo, le joueur de 23 ans évolue au milieu de terrain. Selon la presse locale, la formation carioca réclame 30 millions d’euros, dont 5 millions de bonus pour céder son international Espoirs auriverde. Lequel est encore sous contrat jusqu’en 2023.

Le Barça dans la course pour Gerson

Alors que des négociations sont en cours entre Marseille et Flamengo, la presse argentine révèle qu’un autre prétendant de taille vient d’entrer dans la course. TyC Sports révèle un intérêt du FC Barcelone pour Gerson. D’après le média argentin, le Barça aurait également fait part de son intérêt pour le milieu brésilien. Comme l’ OM, le club catalan s’apprête à vivre un été particulièrement agité. Joan Laporta, le nouveau président des Blaugranas, souhaite redonner au club son lustre d’antan sur la scène européenne. Pour y parvenir, le nouvel homme fort du Barça entend renforcer l’effectif professionnel pour la saison prochaine. Reste maintenant à savoir si le dirigeant barcelonais réussira à doubler Marseille dans ce dossier. L’Équipe révélait la tenue d’une réunion entre les représentants marseillais et des responsables de Flamengo pour le transfert de l’ancien de l’AS Roma.