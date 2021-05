ASSE Mercato : Une cible de Sainté proche d'un rival de L1 ?

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 07:30

Coach de l’ ASSE depuis 2019, Claude Puel n’est pas encore certain de rester sur le banc stéphanois. Un technicien de Ligue 2 est souvent cité comme son successeur. Mais celui-ci pourrait rejoindre un club rival cet été.

Claude Puel en sursis à l’ ASSE ?

Assurée de rester dans l’élite, l’AS Saint-Étienne vise désormais le Top 10 de Ligue 1. Une progression pour Claude Puel qui avait terminé 17e lors de sa première année dans le Forez. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec l’ ASSE, le mystère entoure l’avenir du Castrais. Son avenir semble d’autant plus incertain que le club attend un nouveau propriétaire. Avec le rachat de Saint-Étienne, le technicien de 59 ans pourrait en effet faire ses valises. Impliqué dans un projet de rachat de Sainté, Mathieu Bodmer viserait notamment une cible en Ligue 2 pour la succession de Puel sur le banc des Verts. L’ancien milieu de terrain souhaiterait installer Laurent Batlles à la place du technicien castrais.

Laurent Batlles vers un autre club de Ligue 1

D’après les informations de France Football, des potentiels investisseurs intéressés par le rachat des Girondins de Bordeaux souhaiteraient débaucher le coach de l’ESTAC. Le club au scapulaire est sans propriétaire depuis le départ de King Street. Arrivé sur le banc de Troyes en 2019, Laurent Batlles est encore lié au club aubois jusqu’en 2022. Il vient de permettre au club de retrouver l’élite en terminant champion de Ligue 2. En Gironde, il pourrait remplacer Jean-Louis Gasset. L’ancien coach de l’ ASSE a récemment ouvert la porte à un départ de Bordeaux. Reste maintenant à savoir si le jeune entraîneur est intéressé par un départ de l’ESTAC.