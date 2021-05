Portugal : Adil Rami en pleurs après le maintien de son équipe

Publié par Timothy le 20 mai 2021 à 19:00

Pour sa première saison sous le maillot du Boavista (Portugal), Adil Rami a réussi son objectif, mercredi soir, qui était de maintenir son club en Liga NOS. À la fin de la rencontre, le champion du monde 2018, avec l'équipe de France, n'a pas pu retenir son émotion.

Adil Rami est arrivé à Boavista l’été dernier pour relancer sa carrière après de longs mois difficiles. Depuis son départ de l’OM à la fin de la saison 2019, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France avait connu deux expériences malheureuses en Turquie et en Russie. Arrivé à Fenerbahce en 2019, il ne dispute que 7 matchs et quitte le club à la mi-saison pour rejoindre Sotchi en Russie. Une expérience qui se passera encore moins bien que la précédente. Une blessure, un arrêt provisoire du championnat et une saison achevée sans avoir pu porter le maillot de l’équipe russe.

Adil Rami : Des larmes de joie pour son équipe

Son arrivée en Liga NOS à Boavista était le signe d'un nouveau pari pour Adil Rami. Le joueur de 35 ans a retrouvé le sourire après 22 rencontres disputées, malgré quelques petits pépins physiques. Mercredi soir, son équipe s'est même maintenue en Liga NOS. Le défenseur central n'a pu retenir ses larmes de joie. "J'ai la chance d'avoir déjà été champion du monde et d'avoir remporté la Ligue Europa. Je ne suis ni Portugais ni du Boavista, mais j’ai appris à connaître le club et le cœur des supporters", a-t-il exprimé quelques instants après le maintien de son équipe dans l’élite du football portugais.

Pour se maintenir dans l'élite du championnat portugais, le Boavista ne devait pas s'incliner sur la pelouse de Gil Vicente. Menées à la pause, les Panteras ont renversé la situation en seconde période et ont sauvé leur peau grâce un doublé de Yusupha Njie (1-2). Pour le plus grand soulagement d'Adil Rami. "Ce fut une année difficile pour moi, je viens de faire un an sans jouer et j'ai eu beaucoup de blessures, mais Luís Campos a montré beaucoup de confiance en moi", a confié l'ancien marseillais dans des propos relayés par Record.