FC Nantes Mercato : Retour à la charge pour Ben Arfa ?

Publié par Timothée Jean le 21 mai 2021 à 14:45

En difficulté aux Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa attise toujours les convoitises. Les dirigeants du FC Nantes, qui avaient déjà observé à plusieurs reprises le milieu offensif, pourraient revenir à la charge cet été.

Le FC Nantes en pole position pour Ben Arfa ?

Déjà désiré et convoité par le passé par le FC Nantes, Hatem Ben Arfa a fait le choix de rejoindre les Girondins de Bordeaux lors du dernier mercato estival. Le milieu offensif, après un passage décevant en Espagne avec le Real Valladolid, souhaitait se relancer en Ligue 1 avec les Girondins. Seulement, les choses ne se passent pas comme il l'espérait. L’attaquant de 34 ans n’arrive pas à se trouver une régularité sous le maillot bordelais. Il a disputé 24 rencontres en Ligue 1 pour 2 buts et 5 passes décisives en championnat, et l’entraîneur Jean-Louis Gasset ne lui accorde plus sa confiance. Tant d’arguments qui pousseraient alors le joueur à s’en aller.

S’il a encore une deuxième année en option dans son contrat à Bordeaux, Hatem Ben Arfa se rapproche inlassablement de la porte de sortie. Et en cas de départ des Girondins de Bordeaux, ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Selon les informations de 20 Minutes, quatre clubs français et européens sont déjà positionnés sur le dossier. Mais le FC Nantes aurait une longueur d’avance puisque les dirigeants nantais entretiennent de bonnes relations avec l’ancien joueur du PSG.

Ben Arfa : Un joli coup à zéro euro

Il faut dire qu’en dépit de ses statistiques, Hatem Ben Arfa sera un renfort offensif de taille pour les Canaris. Les dirigeants du FC Nantes, la famille Kita, n’auraient pas à payer d’indemnité de transfert, car l’ancien Niçois sera libre de tout engagement. Le club nantais, qui n'a pas énormément de marge de manœuvre sur le marché des transferts, serait donc heureux de boucler ce joli coup à zéro euro.

Mais Hatem Ben Arfa n’a pas encore pris sa décision. Il attend le maintien officiel du club et surtout de savoir si les Girondins de Bordeaux seront rapidement rachetés, avant de prendre une décision sur la suite de sa carrière.