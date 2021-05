PSG Mercato : Une signature à 16 M€ confirmée ce dimanche ?

Publié par Ange A. le 21 mai 2021 à 23:30

Le PSG joue le titre dimanche sur la pelouse du Stade Brestois. Outre cet enjeu, cette rencontre est d’une importance capitale pour l’avenir d’un joueur actuellement prêté à Paris.

L’avenir d’un Portugais tranché après Brest ?

Dauphin du Lille OSC, le Paris Saint-Germain peut toujours remporter le championnat. Dimanche lors de la dernière journée, le PSG doit s’imposer contre le Stade Brestois et espérer un faux pas du Lille OSC pour conserver sa couronne. À en croire la presse portugaise, cette rencontre aura une saveur particulière pour Danilo Pereira. Le milieu portugais est arrivé lors du mercato d’été en prêt avec option d’achat en provenance du FC Porto. Pour Fernando Gomes, le président des Dragons, Paris doit absolument l’emporter pour conserver le champion d’Europe 2016. Le dirigeant portugais assure en effet que si Paris finit parmi les deux premiers du championnat, l’option d’achat de Danilo deviendra obligatoire. Si Paris venait à finir 3e, derrière Lille et Monaco, le club de la capitale aura le choix de conserver le Portugais ou pas.

Danilo, la bonne pioche pour le PSG ?

En difficulté sous les ordres de Thomas Tuchel, qui n’hésitait à l’aligner en défense centrale, Danilo Pereira a retrouvé l’entrejeu sous Mauricio Pochettino. Le milieu de 29 ans a d’ailleurs disputé une saison pleine avec le PSG. Le natif de Bissau a pris part à 44 rencontres de Paris, dont 30 en tant que titulaire. Il compte par ailleurs deux buts et une passe décisive durant sa pige parisienne. Reste maintenant à savoir s’il poursuivra sa carrière dans la capitale après la « finale » contre Brest. Pour rappel, le FC Porto a déjà empoché 4 millions pour céder son milieu en prêt. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec la formation lusitanienne. Laquelle pousserait pour un transfert de Danilo cet été pour ne pas le laisser filer libre dans un an.