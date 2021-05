ASSE Mercato : Claude Puel lâche des indices sur son avenir

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 07:30

Souvent annoncé sur le départ, Claude Puel vient de s’exprimer au sujet de son avenir. Le coach de l’AS Saint-Étienne entend notamment réussir son projet avec les jeunes stéphanois.

Claude Puel ferme pour son avenir avec l’ASSE

Arrivé en cours de saison 2019-2020, Claude Puel vient de disputer sa première saison complète avec l’AS Saint-Étienne. Après un premier exercice tronqué terminé à la 17e place, le technicien castrais peut finir dans le Top 10 en cas de succès contre Dijon dimanche lors de la dernière journée. Alors qu’un nouveau propriétaire est attendu à l’ASSE, les spéculations autour de son avenir vont bon train. En marge de la réception du DFCO, le technicien de 59 ans s’est voulu rassurant au sujet de son futur. « Je suis sous contrat. Quand je suis sous contrat, il n’y a pas d’autres alternatives que de le respecter. Quand on arrive dans un club, on découvre des situations. Des fois c’est bien et d’autres fois moins bien. On essaye de faire ce qui est le mieux pour le club », a lâché l’entraîneur stéphanois à RMC Sport.

Les jeunes toujours au cœur du projet de Puel

Depuis sa nomination en octobre 2019, Claude Puel a donné une place prépondérante à la jeunesse dans son projet. Pour lui faire de la place, il n’a pas hésité à écarter des cadres comme Yann M’Vila, Ryad Boudebouz ou encore Stéphane Ruffier. D’autres comme Mathieu Debuchy, Kevin Monnet-Paquet et Romain Hamouma vont également quitter le club cet été au terme de leurs contrats. Conscient qu’il est difficile de mener ce genre de projet, le coach de l’ASSE y reste néanmoins fortement attaché. « C’est un projet difficile à mener, il faut être très solide, être soutenu par ses dirigeants, garder le cap. C’est une situation compliquée mais je trouve que l’équipe progresse. De plus en plus de jeunes montrent leurs qualités. Le club va pouvoir se reposer sur ces joueurs », a déclaré l’entraîneur des Verts qui espère que son successeur continuera son œuvre.