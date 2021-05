OM Mercato: Énorme revirement de taille dans le dossier Gerson ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 22:30

Pablo Longoria va-t-il finir par convaincre Gerson de quitter Flamengo afin de rejoindre l’ OM lors du prochain mercato estival ? Alors qu’un accord a été annoncé pour le transfert du joueur de 24 ans, l’affaire semble finalement se compliquer pour le club marseillais.

Flamengo repousse une offre de l' OM pour Gerson

Alors que l’affaire était annoncée comme presque bouclée, le transfert de Gerson semble échapper peu à peu à l’Olympique de Marseille. En effet, Goal Brésil annonce ce samedi que Pablo Longoria a transmis une offre de 25 millions d’euros à Flamengo pour obtenir le transfert de son milieu de terrain. Mais le club brésilien a refusé la proposition marseillaise jugée insuffisante et réclame désormais un chèque de 35 millions d’euros pour laisser filer l’ancien joueur de l’AS Roma.

Une somme qui ferait de Gerson le plus gros transfert de l’histoire de l’OM devant Dimitri Payet et ses 30 millions d’euros pour quitter West Ham en 2017. Les positions des deux clubs sont donc encore loin de se rapprocher et le transfert pas été conclu comme annoncé ces derniers jours. Sans compter que le principal concerné semble encore réticent quant à un départ cet été.

Gerson demande un temps de réflexion

Selon les informations du média brésilien O Dia, malgré la proposition d'un contrat de 5 ans avec un salaire triplé, Gerson continue d'hésiter. Une information confirmée par le journal français L’Équipe qui précise que le compatriote de Luis Henrique a demandé un délai de réflexion avant de donner une réponse définitive à la proposition de Pablo Longoria.

Toutefois, le dossier pourrait connaître un dénouement dans les jours à venir puique Longoria pourrait faire une nouvelle offre de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et un pourcentage à la revente. De son côté, le natif de Belford Roxo souhaite se concentrer sur la finale du Championnat carioca, samedi soir, contre Fluminense, avant de penser à son avenir.