OM Mercato : Hiroki Sakai officialise son départ de Marseille

Publié par ALEXIS le 24 mai 2021 à 11:15

Sous contrat à l' OM jusqu'au 30 juin 2022, Hiroki Sakai a décidé de quitter Marseille. Dimanche soir, après la dernière journée de la Ligue 1, il a officialisé son départ dans un message posté sur son compte Instagram.

OM : Sakai « décide de mettre un terme à son rêve Marseillais »

Hiroki Sakai s’arrête-là avec l’ OM ! Il a pourtant encore un an de contrat avec le club phocéen. En effet, le joueur a simplement pris la décision de partir librement après 5 saisons consécutives à l’Olympique de Marseille. Il a fait ses adieux au stade Vélodrome, vide de ses supporters, à l’issue du match nul contre le FC Metz (1-1). « Chers supporters de l’Olympique de Marseille. En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais », a-t-il écrit sur le réseau social. Le défenseur japonais a décidé de rentrer dans son pays natal pour y finir sa carrière.

« Lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’ OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis », a-t-il rappelé, avant de remercier les fans olympiens et tout le club. « J’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de Marseille tout le succès possible avec le coach Jorge Sampaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA », a posté Hiroki Sakai.

Le défenseur japonais annoncé au Urawa Red Diamonds

En cinq saisons sur la Canebière, Hiroki Sakai a disputé 185 matchs, toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais pour 2 buts marqués et 13 passes décisives réalisées. En Ligue 1, il a fait 145 apparitions.