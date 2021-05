PSG Mercato : 37M€, Al-Khelaïfi vise un coup retentissant à l’ OM

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2021 à 12:30

Au micro de Canal+, Nasser Al-Khelaïfi a promis de parler avec Leonardo et Mauricio Pochettino afin d’améliorer l’effectif du PSG lors du prochain mercato estival. Et le président du club parisien pourrait bien se tourner vers l’OM, son éternel rival.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi surveille une pépite de l’OM

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, dimanche soir, après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest, lors de la dernière journée de Ligue 1.

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le président du vice-champion de France suit de très près la situation de Boubacar Kamara. Sous contrat jusqu’en 2022, le polyvalent milieu de 21 ans est annoncé sur le départ et le PSG est intéressé par son profil. Leonardo, le directeur sportif parisien, s’est même déjà rapproché de son entourage pour tâter le terrain et évoquer un éventuel transfert dans la capitale selon les informations de Soccer Link. Mais un cador de Premier League est également sur les rangs pour l’international espoir français.

Grosse bataille à venir avec Manchester City pour Boubacar Kamara ?

« J’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir sur la suite. Cela fait bientôt quatre ans que je suis en pro, j’ai bientôt tout vécu ici. Je pense que c’est le projet sportif qui va faire basculer la décision. Depuis tout petit, je suis ici, je n’ai jamais connu un autre club que l’OM. Cette sensation de partir, je ne l’ai jamais ressentie. Je pense qu’avec tout ce que j’ai vécu à l’OM, je suis prêt à aller n’importe où », avait déclaré Boubacar Kamara en conférence de presse le mois dernier.

Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, le jeune coéquipier de Dimitri Payet n’écarte pas un départ cet été. Outre le PSG, d’autres grands clubs européens rêvent de le recruter cet été. En effet, le média anglais révèle que Pep Guardiola est un grand fan du natif de Marseille et a inscrit son nom sur la liste des joueurs qu’il veut cet été. Déjà annoncé sur les traces de Boubacar Kamara l’été dernier, le PSG devra donc compter sur la rude concurrence du champion d’Angleterre lors des semaines à venir. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Kamara peut être transféré contre un chèque de 37 millions d’euros, mais vu la qualité de ses courtisans, l’OM pourrait réclamer un montant bien plus élevé.

Affaire à suivre…