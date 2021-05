ASSE : Bilan de Puel sur la saison de l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 13:30

L' ASSE a fini la saison 2020-2021 à la 11e place de Ligue 1, avec 46 points. Un bilan positif selon l’entraîneur stéphanois, Claude Puel.

ASSE : Claude Puel, « la saison est positive... »

Longtemps menacée de relégation en Ligue 2, l’ ASSE a réussi à se maintenir dans l’élite avant même les trois dernières journées de Ligue 1. Les Verts ont cependant fini la saison sur une fausse note, car ils ont perdu leur dernier match de championnat à Geoffroy-Guichard contre le Dijon FCO (0-1), lanterne rouge et relégué depuis des semaines. Malgré cela, Claude Puel n’est pas déçu. Il estime que le bilan de son équipe cette saison est positif. « C'est dommage, car on aurait pu gratter une place au classement. On aurait aimé finir sur une meilleure note », a regretté le coach de l’AS Saint-Étienne dans un premier temps, avant de justifier le 11e rang jugé positif.

« La saison est positive par rapport à une situation de départ. On a ouvert le groupe à des jeunes qui représentent le futur du club. Alors qu'il a fallu faire face à pas mal d'événements imprévus, ce groupe a progressé dans la difficulté », a expliqué Claude Puel. « Le groupe n'a jamais cédé. Il a fait jeu égal avec beaucoup d'équipes qui jouaient le titre. Il a montré qu'il avait des ressources. Plusieurs joueurs ont passé des paliers... », a poursuivi le manager général de l’ ASSE.

Le coach des Verts salue le sacre de Galtier et du LOSC

Ancien entraîneur du LOSC (2002-2008), Claude Puel a exprimé ses sentiments sur le titre de champion du club nordiste. Il n’est pas surpris par la performance et le sacre des Lillois. « J’avais dit que Lille OSC serait champion. C'est l'équipe qui a subi le moins de défaites (seulement 3). Il faut féliciter Christophe Galtier et son staff pour leur travail », a réagi le coach des Verts. Rappelons que l' ASSE a été le premier club dirigé par Galtier en tant qu'entraîneur principal. Il y a passé huit années de suite entre décembre 2009 et mai 2017. Pour finir, Claude Puel s'est réjoui du fait que « le titre du LOSC a permis à l' ASSE de rester le seul club à compter 10 titres de champion de France ». Une petite pique au PSG, resté à 9 titres...