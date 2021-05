ASSE Mercato : Une première signature officialisée à Sainté !

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 17:00

Dans les tuyaux ces dernières semaines, la prolongation du contrat d’Etienne Green à l’ ASSE est désormais actée. Il a signé un nouveau contrat avec son club formateur.

ASSE : Etienne Green prolonge son aventure avec les Verts

En fin de contrat à l’ ASSE en juin 2021, Etienne Green ne quittera pas le club ligérien. Bien au contraire, il poursuit l’aventure avec son club formateur grâce à ses exploits chez les Verts, notamment en fin de saison. Le gardien de but de 20 ans a prolongé son contrat à l’AS Saint-Étienne, ce mardi 25 mai. « L’AS Saint-Étienne et Etienne Green ont décidé d'inscrire leur collaboration dans la durée. Le gardien des Verts a paraphé une prolongation de contrat qui illustre la volonté du club de faire du développement de jeunes joueurs formés au Centre Sportif Robert-Herbin, un axe stratégique de son projet sportif », a officialisé l' ASSE dans un communiqué, sans préciser la durée du bail.

Etienne Green a livré ses premières impressions suite à sa nouvelle signature. « Ça a été une grande fierté de pouvoir disputer huit rencontres cette saison (en championnat) et c'est une très grande joie de pouvoir continuer cette belle aventure démarrée il y a 12 ans avec l’ AS Saint-Étienne », a-t-il réagi. « J’ai une pensée spéciale pour les coachs et entraîneurs de gardiens qui m'ont accompagné, de l'école de foot à la Ligue 1. Je souhaite également remercier le coach Claude Puel et le président Roland Romeyer pour la confiance qu'ils m'ont accordée […] J’espère bien sûr avoir l’occasion de revivre de nombreux autres matches, à Geoffroy-Guichard, et surtout avec les supporters sans lesquels le Chaudron n’est pas le même », a confié Etienne Green.

ASSE : La qualité du travail de détection et de formation soulignée

Claude Puel se réjouit aussi de la prolongation du bail du jeune portier issu de l’académie des Stéphanois. « Etienne Green n'était pas programmé pour débuter cette saison. Il a connu une importante progression tout au long de la saison. Et il a su saisir sa chance. Cette prolongation de contrat récompense son investissement à l'entraînement et sa force de caractère. Il n'était jamais le premier dans les catégories de jeunes. […] Sa progression montre la qualité du travail de détection et de formation réalisé au sein du club », a déclaré le manager général de l’ ASSE.