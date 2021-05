OL Mercato : Juninho règle ses comptes avec Rudi Garcia

Publié par Ange A. le 26 mai 2021 à 22:30

L’Olympique Lyonnais est sans entraîneur depuis dimanche. Directeur sportif de l’ OL, Juninho s’est exprimé au sujet de Rudi Garcia, le coach démissionnaire des Gones.

Démissionnaire de l’ OL, Rudi Garcia vide son sac

L’Olympique Lyonnais devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine. L’ OL a raté le coche en s’inclinant dimanche contre l’OGC Nice. Une défaite qui condamne Lyon à sa 4e place en Ligue 1 Conforama. Suite à ce revers, Rudi Garcia a annoncé son départ du club rhodanien. Une décision entérinée lundi par le président Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Désormais libre, le technicien de 57 ans a vidé son sac sur les circonstances de sa démission de Lyon. Dans un entretien à L’Équipe, l’ancien coach des Gones a notamment révélé des tensions avec Juninho, le directeur sportif de Lyon. « Ici, il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juni […] J’ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n’était pas heureux », a notamment dévoilé l’ancien entraîneur lyonnais.

Juninho contre-attaque et allume Rudi Garcia

Silencieux depuis le départ de Rudi Garcia, Juninho a réagi à la sortie de l’ancien coach de l’ OL. Le Brésilien en a notamment profité pour critiquer une attitude du technicien francilien. « Rudi, il a un manque total de confiance en lui et du coup il veut toujours montrer qu’il est beau, qu’il est costaud, s’il peut parler et se voir dans la télé, il est content […] Si les gens ne sont pas heureux, ne sont pas dans le projet, ça ne va pas marcher. Et moi, je sentais que ma façon d’être avec les autres gênait Rudi, parce qu’il est froid humainement », a d’abord lâché le responsable lyonnais sur OLTV. S’il révèle des iniquités quant au traitement de ses compatriotes, Juninho est également agacé par le manque de personnalité de son ancien collaborateur. « Ce n’était pas quelqu’un dont j’étais proche et humainement, je ne l’appréciais pas beaucoup […] Tout le problème que j’ai eu avec Rudi c’était qu’il avait des différences de traitement, il était fort avec les plus faibles, et faible avec les plus forts », a-t-il confié.