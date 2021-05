PSG Mercato : 0€, une officialisation tombe pour Donnarumma

Publié par Ange A. le 26 mai 2021 à 23:30

En fin de contrat à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma sait de quoi son avenir sera fait. Le club lombard vient d’annoncer sa décision concernant son portier. Courtisan de longue date de l’Italien, le Paris Saint-Germain a un excellent coup à jouer au mercato dans ce dossier.

L’AC Milan lâche sa décision pour Gianluigi Donnarumma

Après 7 ans d’absence, l’AC Milan va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Le club lombard a fini vice-champion d’Italie derrière son grand rival l’Inter Milan. Les Rossoneri effectueront néanmoins leur grand retour dans la reine des compétitions européennes sans un cadre de leur effectif. Mercredi, Paolo Maldini a confirmé le départ de Gianluigi Donnarumma cet été. Le portier de 22 ans n’a pas prolongé son contrat et sera donc libre lors de la prochaine fenêtre des transferts. « Donnarumma a été l’une des stars de la saison. Il est de plus en plus difficile de trouver des joueurs qui font toute leur carrière dans un seul club. Nos chemins avec Gigio se séparent, je ne peux que lui souhaiter le meilleur », a confirmé le directeur sportif milanais dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Une excellente nouvelle pour Paris et Leonardo

Cette sortie doit notamment faire les affaires de l’exécutif du Paris Saint-Germain. Depuis son retour à Paris en 2019, Leonardo souhaite recruter Gianluigi Donnarumma. Mais le technicien brésilien avait été freiné par les exigences élevées du club lombard. Avec l’annonce de Maldini, le directeur sportif parisien peut donc frapper un grand coup à zéro euro cet été. Mais il faudra avant tout définir un rôle précis pour l’Italien dans la capitale. Titulaire indiscutable à Milan, Donnarumma pourrait venir cirer les bancs au PSG. Keylor Navas, le numéro 1 dans la hiérarchie, ne laisse que peu de chance à la concurrence. De même, Paris devrait se séparer de Sergio Rico, la doublure actuelle de Navas.