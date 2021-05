ASSE Mercato : Un cadre de Claude Puel vers la Turquie ?

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 01:30

Une page va se tourner à l’AS Saint-Étienne cet été avec le départ de plusieurs cadres. Outre le cas de ceux en fin de contrat, un cadre de l’ ASSE pourrait quitter les Verts cet été.

Un autre cadre de l’ ASSE sur le départ cet été

En fin de contrat, plusieurs cadres de l’effectif professionnel de l’AS Saint-Étienne vont quitter le club ligérien. Pas prolongés, le capitaine Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet ne seront plus Stéphanois la saison prochaine. L’ ASSE a déjà confirmé leur départ cet été dans un communiqué. Outre ces deux éléments, les Verts devraient enregistrer un autre départ en attaque. Un temps classé parmi les indésirables de Claude Puel, Wahbi Khazri pourrait prendre la porte cet été. À un an de l’échéance de son contrat, le Tunisien dispose d’une touche à l’étranger comme le fait savoir la presse turque. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros sur Transfermarkt.

Wahbi Khazri vers la Turquie cet été

S’appuyant sur des informations de médias turcs, But Football assure que Wahbi Khazri devrait poursuivre sa carrière en Super Lig. Le média en ligne indique que l’attaquant de 30 ans a été proposé par ses agents à Istanbul Basaksehir. Champion déchu de Turquie, le club stambouliote a terminé 12e au terme de la saison écoulée. Mais comme le fait savoir la source, la position de la formation turque dans ce dossier reste inconnue. Décisif en deuxième partie de saison, Wahbi Khazri a effectué un retour en grâce chez les Verts. Avec ses 7 buts (plus une passe décisive), il a terminé co-meilleur buteur de l’ ASSE cette saison à égalité avec le Gabonais Denis Bouanga. Reste plus qu’à savoir si ses performances séduiront le club stambouliote.