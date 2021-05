PSG Mercato : Un renfort en provenance du RC Lens arrive

Publié par ALEXIS le 29 mai 2021 à 13:20

Le PSG va se renforcer à moindre frais dans les jours à venir. Arnaud Kalimuendo, un de ses joueurs prêtés au RC Lens, pourrait faire son retour après les matchs de l'Euro

Mercato RC Lens : Le PSG va rapatrier Kalimuendo

Le PSG doit se pencher sur la situation de Moise Kean, prêté avec une option d’achat par Everton. Mauro Icardi a ouvert la porte de sortie avec le souhait de retourner en Italie. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2022 alors que les médias espagnols l'annoncent régulièrement vers le Real Madrid. Autant dire que le mercato estival sera mouvementé au Paris Saint-Germain, surtout sur le plan offensif.

En attendant d’être situé sur les départs pendant l’inter-saison, Leonardo a décidé de faire revenir Arnaud Kalimuendo à la maison, selon L’Équipe. Le jeune joueur formé à Paris a été décisif avec le Racing Club de Lens où il était prêté avec une option d’achat fixée à 6 M€. En effet, le club nordiste souhaite transférer définitivement l’avant-centre de 19 ans, mais le PSG a décidé d’activer la contre-clause. Les Parisiens s’engagent à verser une indemnité d’un million et demi d’euros aux Lensois afin de récupérer leur pépite, d’après le quotidien sportif.

Décision à venir pour l'attaquant parisien après l'Euro

Arnaud Kalimuendo est lié au Paris SG jusqu’à juin 2024. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 10 M€. Sous le maillot des Sang et Or, il a marqué 8 buts et délivré 6 passes en 31 matchs disputés, dont 29 en Ligue 1 cette saison. International Espoir Tricolore, le jeune attaquant est en ce moment en regroupement avec l’Équipe de France U21 dans la cadre de l’Euro 2021.

Une décision devrait être prise concernant son avenir après la coupe d'Europe. Entre-temps, la tendance sur le futur d'Arnaud Kalimuendo au PSG penche vers une prolongation de son bail ou un transfert à un club plus offrant plus que les 6 millions d'euros qu'auraient du verser le RC Lens.