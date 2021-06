Bordeaux Mercato : Deux nouvelles signatures chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 19:00

Bordeaux prépare la nouvelle saison en marge du dossier de la vente du club. Ce mardi 1er juin 2021, les Girondins ont officialisé la signature de deux jeunes joueurs.

Bordeaux : Davy Rouyard passe professionnel

Alors que plusieurs joueurs de l’équipe première de Bordeaux sont annoncés sur le départ, la direction du club a décidé de proposer un contrat aux joueurs prometteurs issus de son centre de formation. Ainsi, le jeune gardien de but Davy Rouyard a signé un premier contrat professionnel, car il était sous contrat Élite jusqu’en juin 2022. Il est désormais lié aux Girondins jusqu’en 2025. « Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer la signature de Davy Rouyard en tant que joueur professionnel. Le portier a signé un nouvel engagement de quatre ans », a communiqué le club de Ligue 1.

« Gardien de but au physique impressionnant, du haut de son 1,94 mètre, Davy possède également de grosses qualités mentales. À l’été 2020, il se blesse sérieusement au genou, en pleine préparation. Grâce à sa détermination et à son envie de réussir, il revient rapidement et à 100 %. Une attitude qui lui permet aujourd’hui de s’inscrire dans la durée avec le Club au Scapulaire. Les Girondins de Bordeaux sont très heureux de pouvoir compter sur ce jeune gardien de but talentueux. »

Malcom Bokele aussi

Bordeaux a également rendu officielle la signature Malcom Bokele, défenseur central de 21 ans. Comme Davy Rouyard, ce dernier a paraphé son premier contrat professionnel, mais d’une durée de seulement un an, soit pour la saison 2021-2022. Le Franco-Congolais a rejoint le club au scapulaire en 2020 en provenance du FC Metz. Il avait été laissé libre par le club Mosellan où il évoluait avec la réserve.