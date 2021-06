OM Mercato : Mandanda, le deal pour son successeur contrarié

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2021 à 22:29

À la recherche d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, l’ OM est sur les traces d’un portier argentin. Le club phocéen se heurte cependant à un problème de taille sur le dossier.

OM Mercato : La succession de Mandanda mal embarquée

À l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival, la direction de l’ OM s’active de plus en plus afin de remodeler une partie de son effectif. L’arrivée du milieu de terrain brésilien Gerson à Marseille ne serait plus qu’une question de temps. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues de Flamengo seraient sur le point de conclure un accord pour son transfert à hauteur de 30 M€.

Aussi, un nouveau gardien de but devrait débarquer à Marseille dans les prochaines semaines. Pablo Longoria l’a récemment avoué, l’objectif est de concurrencer le vétéran Steve Mandanda afin de préparer l’avenir en douceur à ce poste. Plusieurs gardiens de but sont alors annoncés dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet été. Si le nom d’Alban Lafont du FC Nantes revient régulièrement, les dirigeants marseillais se tournent plutôt vers l’Argentine pour dénicher le concurrent de Steve Mandanda.

L’entraîneur Jorge Sampaoli viserait en effet le portier de Boca Juniors, Esteban Andrada. International argentin (4 sélections), le portier répondrait au profil recherché par le coach marseillais, désireux de le faire venir à Marseille lors du mercato d'été.

OM : Esteban Andrada, c’est 20 M€ ou rien !

Selon les informations du média argentin TyC Sports, la direction de l’ OM réfléchit même à la possibilité d’inclure l’un de ses joueurs dans la transaction. L'objectif de cette manoeuvre ? Faire baisser le montant que Boca Juniors attend avant de laisser filer Esteban Andrada. Aucune certitude cependant sur le succès de cette opération.

Le média assure que cet échange n’intéresse pas les dirigeants de Boca Juniors, peu enclins à lâcher leur joueur pour moins de 20 M€. Les Marseillais savent désormais à quoit s'attendre pour le gardien de 30 ans.