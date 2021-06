PSG Mercato: Pochettino, Leonardo, un gros coup au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 21:42

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Mauricio Pochettino alimente toutes les conversations mercato concernant le PSG. Une situation qui pourrait bien avoir des conséquences pour Leonardo, le directeur sportif du club parisien.

Mauricio Pochettino veut quitter le PSG !

Dans son édition du jour, le journal Libération a confirmé les envies de départ de Mauricio Pochettino. Six mois seulement après son arrivée en remplacement de Thomas Tuchel, l’entraîneur argentin veut quitter le PSG pour retourner à Tottenham où Daniel Levy regrette de l’avoir éjecté en 2019 au profit de José Mourinho. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a même rencontré ses dirigeants Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour leur demander de le décharger de son contrat courant jusqu’en 2022 avec une saison supplémentaire en option.

Déçu par le fonctionnement du club, notamment parce qu’il s’attendait à une structure plus forte et professionnelle à son arrivée à Paris, et en mauvais termes avec Leonardo, Pochettino songe sérieusement à un départ. Mais pour plusieurs observateurs, si le Qatar doit se séparer de quelqu’un entre les deux hommes, ce n’est pas l’Argentin de 49 ans.

Leonardo poussé vers la sortie au PSG ?

Pour TalkSport, Philippe Auclair a confirmé que « la situation entre Pochettino et Leonardo est irrémédiablement rompue. (…) Il y a eu des échanges chauds entre les deux et Pochettino n’a pas apprécié le fait que plusieurs dossiers de l’équipe sont supervisés par Leonardo. » Pour le correspondant de France Football et RMC en Angleterre, la tension entre les deux hommes est tellement tendue que le Paris Saint-Germain pourrait bien être obligé à laisser partir un cet été.

Si plusieurs sources locales et étrangères annoncent le départ de Pochettino, Philippe Auclair pense que « après ce qui s’est passé la semaine dernière avec deux anciens entraîneurs du PSG qui remportent la Ligue des Champions et l’Europa League, Leonardo est peut-être le mieux placé pour avoir des problèmes avec les Qataris. (…) Actuellement, si quelqu’un doit quitter le PSG cet été, c’est plus Leonardo que Pochettino. »

L’été s’annonce donc chaud du côté de la capitale.