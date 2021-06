ASSE Mercato : Debuchy, des indices sur sa prochaine destination

Publié par ALEXIS le 04 juin 2021 à 01:30

Laissé libre par l’ ASSE, Mathieu Debuchy a décidé de ne pas mettre un terme à sa carrière maintenant. Il compte jouer encore une ou deux saisons avant d’arrêter. Dans une interview avec La Voix du Nord, le défenseur a donné des indications sur sa prochaine destination.

ASSE : Debuchy, « pourquoi pas un nouveau championnat »

Où va rebondir Mathieu Debuchy après la fin de son contrat à l’ ASSE ? La question a tout son sens, car il a pris la décision de poursuivre sa carrière à bientôt 36 ans (le 28 juillet). « Je n’ai absolument pas envie de raccrocher », a fait savoir l’arrière latéral droit. L’ex-capitaine de l’AS Saint-Étienne a-t-il encore tous ces moyens physiques pour jouer avec un club professionnel ? Oui selon lui. « Physiquement, je me sens encore très bien, j’ai vraiment envie de continuer », a-t-il rassuré, avant de faire la précision suivante : « il faut juste trouver le challenge qui va me correspondre, car je ne veux pas signer n’importe où non plus ». En tout cas, Mathieu Debuchy ne ferme pas la porte à une nouvelle aventure à l’étranger. « On verra les offres… Pourquoi ne pas découvrir un nouveau championnat ? Je ne suis pas fermé », a-t-il indiqué.

3 clubs en Ligue 1 et 2 clubs en Angleterre

Outre le LOSC, son club formateur (2003-2013), l’ancien N°26 de l’ ASSE a porté le maillot de Newcastle United (2013-2014) et Arsenal (2014-2018) en Angleterre, mais aussi des Girondins de Bordeaux, sous la forme d’un prêt en 2016. Avec les Verts, il a disputé 97 matchs pour 12 buts inscrits et 7 passes décisives offertes, entre janvier 2018 et mai 2021. Verra-t-on Mathieu Debuchy en Espagne, en Italie ou en Allemagne pour une dernière pige avant de prendre sa retraite ? Attendons de voir ...