OL Mercato: Succession Memphis, Juninho tient un bon coup à 7M€

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 22:30

En fin de contrat, Memphis Depay a refusé une prolongation et va donc quitter l’ OL le 1er juillet. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain offensif, Juninho a dégoté une belle affaire pour seulement 7 millions d’euros.

Memphis Depay a fait ses adieux à l’ OL

« Je veux m’exprimer directement aux supporters. J’ai vraiment apprécié ce que vous m’avez apporté en tant que joueur. Quand je suis sur le terrain, vous m’avez donné un super pouvoir pour être décisif, pour marquer ou faire marquer. Le club a besoin de ce genre d’atmosphère dans le stade. Je suis sûr qu’à votre retour dans le stade, vous allez mettre le feu ! (…) Je veux vous remercier de m’avoir encouragé, vous remercier pour votre soutien envers l’équipe. Je sais que je n’ai pas un caractère commun. Il y a eu beaucoup de questions sur mon caractère et mon profil de joueur, je le comprends. J’ai vraiment apprécié comment vous avez été avec moi, j’ai beaucoup de respect pour vous. Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur pour votre soutien et pour tout ! »

Arrivé en 2017 en provenance de Manchester United contre un chèque de 25 millions d’euros, Memphis Depay s’apprête ainsi à tourner une page de cinq années de bons et loyaux services sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Annoncé au Paris Saint-Germain, l’international néerlandais de 27 ans va s’engager avec le FC Barcelone pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas et Juninho ont déjà lancé les grandes manoeuvras afin de lui trouver un successeur. Et l’oiseau rare pourrait bien se trouver en Turquie.

Le successeur de Memphis Depay déniché à Fenerbahçe ?

En effet, d’après les dernières informations du média turc Fanatik, l’Olympique Lyonnais est intéressé par Dimitris Pelkas. Recruté l’été dernier provenance de PAOK Thessaloniki, le milieu offensif de 27 ans est lié à Fenerbahçe jusqu’en juin 2023. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international grec est capable d’évoluer sur l'aile gauche ou droite.

Pour laisser filer Dimitris Pelkas, ses dirigeants réclament un chèque de moins de 10 millions d’euros alors que le site spécialisé Transfermarkt fixe sa valeur actuelle à 7 millions d’euros. Mais ce n’est pas fini puisque le club intéressé devra également reverser 20 % d'un éventuel transfert au PAOK, son club formateur.

Juninho et l’Olympique Lyonnais sont donc prévenus.