OM Mercato : Benedetto va partir, Longoria fixe son prix !

Publié par Timothée Jean le 07 juin 2021 à 14:30

En manque de temps de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto pourrait fait ses valises et quitter l’ OM durant le mercato estival. Si Boca Juniors veut récupérer son ancien attaquant, le club marseillais ne compte pas le céder à n'importe quel prix.

OM Mercato : Dario Benedetto poussé vers la sortie ?

Après une première saison encourageante à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a perdu sa confiance et a été relégué sur le banc de touche au profit de son concurrent Arkadiusz Milik. Le buteur argentin doit se contenter d’un faible temps de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli. Alors que son contrat expire en juin 2023, Dario Benedetto va-t-il supporter longtemps cette situation difficile à l’OM ? Son départ de l'Olympique de Marseille est de plus en plus envisagé et une destination se dégage déjà pour l’accueillir.

En quête d'un nouvel attaquant pour compenser le départ de Carlos Tevez, Boca Juniors songe à récupérer son ancien attaquant. Le club argentin serait même très intéressé pour rapatrier le buteur marseillais. Mais pour s’offrir le joueur de 31 ans, il faudra sortir le chéquier.

OM Mercato : Un prix fixé pour son transfert ?

L’ OM est prêt à se séparer de Dario Benedetto à condition de recevoir un chèque de 7 millions d’euros pour son transfert. Une possible vente qui permettrait au club marseillais de renflouer ses caisses, impactées par la crise sanitaire. Flop ou pas, le président Pablo Longoria réclamerait donc un joli chèque pour laisser filer son attaquant.

Reste maintenant à voir si Boca Juniors sera prêt à payer un tel montant pour le voyage retour de Dario Benedetto en Argentine. De son côté, El Pipa n’exclut pas un départ de l’Olympique de Marseille. Il souhaiterait néanmoins poursuivre son aventure en Europe. Elche, détenu par son agent, apparaît ainsi en pole position pour le recruter.