OM Mercato : Un prétendant en moins pour Strootman ?

Prêté par l’ OM au Genoa l’hiver dernier, Kévin Strootman suscite l’intérêt de plusieurs écuries étrangères. Mais l’un de ses prétendants se serait désisté.

Acheté près de 25 millions d’euros à l’AS Rome, Kévin Strootman n’a jamais su s’imposer à l’Olympique de Marseille. Véritable poids dans les finances du club, les dirigeants marseillais ont décidé de le prêter au Genoa lors du dernier mercato hivernal. Un prêt couronné de succès, puisque le milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu dans le championnat italien.

Kévin Strootman a délivré 4 passes décisives en 18 matchs de Serie A cette saison. Ces performances lui redonnent confiance pour la suite de sa carrière et elles ont aussi tapé dans l’œil de plusieurs clubs italiens. Sous la houlette de José Mourinho, l’AS Rome s’intéresserait de très près à sa situation. La Fiorentina serait également sur ses traces. La possibilité d’un échange avec Pol Lirola était même évoquée sauf qu'il vient de perdre un de ses prétendants.

OM Mercato : Kévin Strootman, la voie se dégage pour Genoa

En effet, d’après les informations de l’Unione Sarda, Cagliari aurait jeté l’éponge pour Kévin Strootman. Et pour cause, le club italien souhaiterait attirer un milieu de terrain plus jeune sous son maillot. Un retrait de Cagliarti qui pourrait faire les affaires du Genoa. Le club de Gène souhaite conserver le Néerlandais et le joueur de 31 ans serait dans le même état d’esprit.

Le milieu de terrain aurait répondu favorablement à la proposition de ses nouveaux dirigeants. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord avec l’Olympique de Marseille pour son transfert définitif. Une rencontre entre les dirigeants transalpins et leurs homologues marseillais est prévue dans les prochains jours.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM, Kévin Strootman semble donc bien parti pour poursuivre son aventure en Série A.