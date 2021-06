PSG Mercato : Raphaël Varane, Leonardo reçoit une grande nouvelle

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 16:30

Outre Sergio Ramos, dont le contrat expire le 30 juin prochain, le PSG s’intéresse aussi à un autre défenseur central du Real Madrid, Raphaël Varane. Et aux dernières nouvelles, Leonardo pourrait avoir une belle ouverture dans ce dossier cet été.

Mercato PSG : Raphaël Varane refuse de prolonger

Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens contre un chèque de 10 millions d’euros, Raphaël Varane a-t-il disputé sa dernière saison sous le maillot du Real Madrid ? À un an de la fin de son contrat et à quelques heures de l’ouverture du mercato estival, l’avenir de l’international français pose question du côté de la Maison Blanche. Si Florentino Pérez et Carlo Ancelotti sont d’accord pour le conserver, le défenseur central de 28 ans ne semble pas vraiment pressé de renouveler son bail.

Pire, d’après les informations du journal espagnol AS, Raphaël Varane a éconduit les différentes propositions de prolongation soumises par la direction des Merengues depuis plusieurs mois. Et alors que son bail arrive à terme dans douze mois, le club madrilène qui ne veut pas le voir s’en aller sans la moindre indemnité de transfert pense à le placer sur le marché cet été. Le natif de Lille ayant refusé une dernière offre de renouvellement avec un salaire considérablement amélioré. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain et d’autres grands clubs européens qui rêvent de recruter le champion du monde 2018.

Le PSG prêt à miser sur Raphaël Varane cet été ?

Le Paris Saint-Germain va-t-il oser recruter les deux défenseurs centraux du Real Madrid cet été ? À la recherche de renforts pour sa charnière centrale, le PSG négocie depuis plusieurs semaines déjà avec Sergio Ramos. Un journaliste qatarien de BeIN Sports a même récemment annoncé un accord entre le joueur de 35 ans et Leonardo pour une arrivée libre cet été. Mais AS assure de son côté que le directeur sportif du Paris SG surveille aussi attentivement la situation de Varane. S’il y a possibilité de lancer une offensive pour le compatriote de Kylian Mbappé, le PSG ne s’en privera pas.

Le quotidien madrilène Marca révèle ce mardi que Florentino Pérez prépare déjà la succession de Varane puisque les grandes manoeuvres sont lancées afin d’attirer Pau Torres (Villarreal) ou Jules Koundé (FC Séville). Le PSG aurait donc un énorme boulevard pour l’un des deux défenseurs madrilènes. Évalué à 70 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien protégé de Zinédine Zidane pourrait ainsi être l’une des grandes attractions du mercato estival qui s’ouvre dans 24 heures. Manchester United, Chelsea, Liverpool et d’autres cadors de la Premier League étant aussi positionnés sur ce dossier. Affaire à suivre…