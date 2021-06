PSG Mercato : Barça, Leonardo prêt à tenter un coup de génie

Publié par Timothy le 09 juin 2021 à 11:27

Comme le PSG a concédé le titre en Ligue 1 face au LOSC, Nasser Al-Khelaïfi, le président, compte être très actif lors du mercato estival qui débute aujourd'hui. « On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », confiait-il dans une interview à L'Équipe.

Parmi les ambitions du club de la capitale, le nom d'Ousmane Dembélé est cité. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, l'attaquant reste évasif sur son avenir et n'a toujours pas prolongé avec les Blaugranas, ce qui rassure le PSG. « Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J’ai le temps pour le moment, je ne suis pas pressé, eux non plus, on verra ce qu’il va se passer », indiquait récemment Ousmane Dembélé dans les colonnes de L’Équipe.

D'autant que le joueur de 24 ans est en très grande forme, après deux entrées remarquées lors des matchs de préparation de l’équipe de France, face au pays de Galles (3-0) et à la Bulgarie (3-0) et un but inscrit. Des performances scrutées par le FC Barcelone, qui souhaite à tout prix le prolonger.

PSG : Dembélé, un ultimatum posé par le Barça

Selon le média Sport, les dirigeants du Barça s’impatientent. Après des mois de négociations, ils attendent toujours de connaître les intentions de l'ancien rennais. En vain. Ils ont donc décidé de mettre la pression sur Dembélé, en lui posant un ultimatum jusqu'à la fin juin pour accepter ou non la prolongation. Une première réunion est prévue la semaine prochaine à ce sujet. Faute de quoi, le joueur se retrouverait vers la porte de sortie. Le Barça souhaite bien évidemment éviter que l'ailier s’engage librement avec un autre club en 2022.

Si Ousmane Dembélé est cité à la Juventus de Turin ces derniers mois, Mundo Deportivo révèle ce mercredi que le PSG serait très intéressé par le champion du monde tricolore. Leonardo aimerait s’attacher ses services dans un an pour la modique somme de 0€, lorsque le joueur ne sera plus engagé avec le FC Barcelone.

Sport précise néanmoins que l’ancien rennais se sent à l’aise à Barcelone. Sa relation avec son entraîneur, Ronald Koeman, maintenu dans ses fonctions la saison prochaine, est également très bonne. Recruté en 2017 au Borussia Dortmund pour l'importante somme de 135 millions d’euros, Ousmane Dembélé pourrait ainsi quitter le FC Barcelone. Affaire à suivre...