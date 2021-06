PSG Mercato : 50M€, vers un accord avec le Barça pour Dembélé ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 05:30

Cinq après avoir quitté le Borussia Dortmund et la Bundesliga pour le Barça, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour en France du côté du PSG. Intéressé par le renfort de l’ailier de 24 ans, le club de la capitale pourrait avoir une belle ouverture dans ce dossier cet été.

Mercato PSG : le Barça prêt à vendre Ousmane Dembélé ?

Si Kylian Mbappé déclarait récemment, « je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial », Nasser Al-Khelaïfi assure que « la crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été. »

Désireux de remporter sa première Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain compte frapper fort cet été afin d’améliorer considérablement son équipe. À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait faire de cette équipe galactique que le PSG veut bâtir. En effet, selon le Mundo Deportivo, en cas d’échec des négociations en vue d’une prolongation de contrat, le club catalan va se résoudre à vendre le champion du monde 2018 durant l’intersaison.

Courtisan de longue date de l’ancien attaquant du Stade Rennais, le Paris SG est déjà prêt à lancer l’offensive pour tenter de le récupérer. Aux dernières nouvelles, les Blaugranas auraient même fixé un tarif pour l’éventuel départ du grand ami de Kylian Mbappé.

Le Barça fixe un tarif pour Ousmane Dembélé

Recruté en 2017 pour 145 millions d’euros, bonus compris, Dembélé vaut à ce jour 50 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. D’ailleurs, le média catalan Esportiu indique que Joan Laporta, le président barcelonais, pourrait se contenter d’un chèque d’un montant similaire pour laisser partir le natif de Vernon à qui il ne reste plus que 12 mois de bail.

Avec la crise sanitaire qui impacte presque tous les clubs, le club culé ne compte pas surenchérir sur ce dossier. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi acceptera d’investir autant d’argent pour un joueur qu’il peut convaincre dans six mois sans verser la moindre indemnité de transfert.

Affaire à suivre donc…