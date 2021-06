OM Mercato : LOSC, OL, le choix de Jérémie Boga déjà connu ?

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2021 à 11:15

Désireux de quitter Sassuolo cet été, Jérémie Boga attise les convoitises de plusieurs clubs français. L’ OL et le LOSC se bousculent pour le recruter, mais l’ OM dispose d’une longueur d’avance dans ce dossier.

OM Mercato : Jérémie Boga intéressé par un transfert à Marseille ?

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2022 avec Sassuolo, Jérémie Boga a tranché pour son avenir. L’international ivoirien souhaite changer d’air et a déjà signifié à ses dirigeants sa volonté de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Cette volonté de départ affichée n’est pas passée inaperçue en France. En quête d’un nouvel attaquant pour compenser le départ de Florian Thauvin, l’ OM voudrait le recruter.

Pablo Longoria apprécie tout particulièrement le profil du natif de Marseille et en a fait une cible de choix pour renforcer son attaque. Un intérêt marseillais qui ne laisse pas insensible Jéremie Boga. C’est du moins ce qu’a laissé entendre son coéquipier à Sassuolo, Maxime Lopez. L'ancien minot de l' OM a en effet confié que le buteur ivoirien reste un vrai fan du club et qu'il verrait d'un très bon œil un transfert à Marseille.

« Je ne sais donc pas si l’OM est entré en contact avec son agent. Mais ce que je sais, c’est qu’en tant que Marseillais, Jérémie suit l’OM, il est supporter du club. Durant toute la saison, on a parlé des matchs. Même s’il est parti très jeune à Chelsea, je pense qu’il ne serait pas insensible à un intérêt de l’OM, s’il y en a un. Mais je n’en sais pas plus et nous n’en avons pas discuté », a expliqué Lopez à La Provence.

OM Mercato : Le LOSC et l'OL en embuscade pour Jérémie Boga

L' OM s’intéresse à Jéremie Boga pour renforcer son attaque, mais aucune avancée significative n'a eu lieu ces derniers jours. Ce qui laisse une fenêtre de tir ouverte pour les autres concurrents. Le LOSC et l’ OL s’activent en coulisses pour s’offrir le milieu offensif franco-ivoirien. Chaque prétendant aura des arguments, tant sportifs que sentimentaux, pour arracher sa signature. Mais son prix estimé à 40 M€ reste un obstacle majeur dans ce dossier.