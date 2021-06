Mercato : Létang veut retrouver Hatem Ben Arfa au LOSC

Publié par ALEXIS le 10 juin 2021 à 18:30

C’est reparti pour le mercato estival. Le LOSC, club rodé dans les ventes à coûts élevés, mais aussi dans les achats de jeunes joueurs talentueux et prometteurs ces dernières saisons, est bien parti pour animer le marché estival. Ce coup-ci, c’est le nom d'Hatem Ben Arfa, ancien international tricolore et libre de tout engagement qui est associé au club champion de France.

LOSC : Létang pense à Hatem Ben Arfa

Le LOSC aime certes les jeunes joueurs à faire briller pour les revendre à un prix élevé ensuite, mais il aime aussi les joueurs aguerris avec l’expérience du haut niveau. Ce fut le cas de Loïc Rémy (34 ans) passé à Lille OSC entre 2018 et 2020 et maintenant avec Burak Yilmaz (36 ans). Ce dernier a largement contribué au sacre de Lille OSC en championnat, grâce à ses 16 buts et 11 passes décisives en 28 matchs disputés. Comme l’attaquant turc, par ailleurs meilleur buteur des Dogues et 6e meilleur buteur de la Ligue 1, plusieurs joueurs de l’équipe nordiste ont attiré l’attention de recruteurs sur eux. En plus du gardien de but Mike Maignan déjà transféré à l’AC Milan, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba sont très courtisés.

Et pour anticiper le possible transfert des deux ailiers cet été, le LOSC pense à Hatem Ben Arfa que les Girondins de Bordeaux n’ont pas conservé. Olivier Létang, qui avait attiré le meneur de jeu de 34 ans au Stade Rennais en 2018, quand il était le président du club breton, souhaite le faire venir d'après Foot Mercato. Cependant, il doit d’abord avoir l’accord du futur entraîneur des Lillois, car Christophe Galtier a décidé de quitter le club après le sacre en Ligue 1.