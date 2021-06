Real Madrid Mercato : Les exigences de Varane pour prolonger

Publié par Timothée Jean le 11 juin 2021 à 10:46

Raphaël Varane arrive à une année de la fin de son contrat avec le Real Madrid. Le défenseur central tricolore souhaite prolonger son contrat avec le club merengue, mais pas à n'importe quel prix.

Real Madrid : Raphaël Varane veut prolonger, mais…

Mis à part le dossier Sergio Ramos, le PSG surveille avec une attention particulière la situation de Raphaël Varane au Real Madrid. L’international français arrive à la fin de son contrat avec le club madrilène la saison prochaine. S’il ne manque de courtisans, le défenseur central a manifesté son souhait de prolonger l’aventure dans la capitale espagnole, de bonne augure pour Florentino Pérez.

Sauf que les exigences du champion du monde 2018 ne sont pas encore compatibles avec les attentes de sa direction. Selon les informations du média espagnol Ok Diario, Raphaël Varane réclamerait tout simplement le même salaire que celui de David Alaba, estimé à environ 10 millions d’euros par an, pour prolonger son contrat à Madrid. L’entraîneur Carlo Ancelotti aurait également demandé à Florentino Pérez de faire le nécessaire pour conserver le Français.

Real Madrid : L’avenir de Varane étroitement lié à celui de Ramos ?

Avant que l’entraîneur italien ne demande cet effort, la direction du Real Madrid travaillait déjà sur ce dossier. Raphaël Varane, qui percevrait environ 5,8 M€ par an, a des raisons de demander plus d'argent après dix ans de bons et loyaux services au sein de la formation madrilène. Le Real Madrid est prêt à faire un effort économique pour le retenir, mais une condition a été établie : que Sergio Ramos ne suit pas.

Selon le média espagnol, le Real Madrid souhaite uniquement prolonger l’un de ses deux défenseurs centraux, ce qui expliquerait pourquoi les négociations avec le défenseur espagnol sont toujours au point mort. Longtemps compères en charnière centrale au Real Madrid, Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient donc ne plus jouer ensemble à partir de la saison prochaine.

Ramos n’a encore pas prolongé son bail expirant le 30 juin prochain mais est fortement pressenti pour rejoindre gratuitement le PSG. En cas de départ, le capitaine madrilène libèrerait une place en faveur de David Alaba, mais aussi de l'argent pour la possible prolongation de Varane.