OM Mercato : Benedetto sur le départ, son successeur trouvé !

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2021 à 16:32

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée d'Arkadiusz Milik à l’ OM, Dario Benedetto pourrait s’en aller lors du mercato estival. Le club olympien aurait déjà déniché son possible successeur.

OM Mercato : Le successeur de Benedetto déniché en Serie A ?

L' OM recherche un nouveau renfort offensif pour la saison prochaine, et ce ne sera pas un remplaçant. Auteur d’une saison mitigée avec l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto n'a pas vraiment la confiance de Pablo Longoria, ni celle de Jorge Sampaoli. En effet, l’entraîneur marseillais est loin d'être un fan de l'attaquant argentin et n'a pas l'intention de changer ses plans. Le coach argentin préfère d'autres options pour animer son secteur offensif la saison prochaine.

Conscient qu'il lui sera difficile d’exister dans l’ombre d'Arkadiusz Milik et très compliqué d'inverser la tendance, Dario Benedetto n’exclut pas un départ de l’ OM dès cet été. Le buteur argentin aurait émis le souhait de poursuivre son séjour en Europe et ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre l’Espagne, où Elche s’active pour l’accueillir. De son côté, l’ OM se prépare également afin d'anticiper son possible départ. Le club olympien penche désormais sur la succession de Dario Benedetto et se met en quête d'un attaquant aguerri. Le média argentin TyC Sports révèle que Jorge Sampaoli aurait réclamé à son président l'arrivée de l'attaquant de Cagliari, Giovanni Simeone.

Une offre déjà formulée pour Giovanni Simeone ?

L’attaquant de Cagliari a réalisé une bonne saison en Serie A avec 6 réalisations et 2 passes décisives en 33 apparitions. Ses performances ont tapé dans l’oeil du club marseillais qui a entamé des manoeuvres concrètes pour son transfert. Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport Italia, révèle en effet que l’ OM aurait formulé une première offre au club italien pour le fils de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone. Pour le moment, aucun montant n’a été évoqué, mais l’Olympique de Marseille pourrait bien rafler la mise dans ce dossier. Une possible arrivée de Giovanni Simeone à l’OM pourrait donc rouvrir de force le départ de Dario Benedetto.