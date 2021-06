Barça Mercato : De la Fuente prêt à snober l'OM pour Nice ?

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2021 à 11:00

Alors qu’il pensait rejoindre l’ OM cet été, Konrad de la Fuente a été stoppé dans son élan par un revirement de situation. Les dirigeants marseillais et barcelonais ne seraient pas tombés d’accord sur les modalités de son transfert, ce qui pourrait faire profiter à l’OGC Nice.

OM Mercato : Ça coince pour l’arrivée de Konrad

Konrad de la Fuente va-t-il rejoindre l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival ? Une chose est sûre, c’est que le FC Barcelone ne le retient pas en cas d’offre satisfaisante. L’attaquant américain n’entre pas vraiment dans les plans du Barça, qui le considère comme un joueur « transférable ». En quête de renforts offensifs, les dirigeants de l’ OM ont alors entamé des négociations avec leurs homologues barcelonais afin de s’attacher les services du joueur de 19 ans et auraient finalement bouclé le dossier.

Toute la presse était unanime depuis 48 heures, Konrad de la Fuente sera la prochaine recrue estivale de l' OM après Gerson. Sauf que le quotidien catalan Sport vient de publier une nouvelle information surprenante sur son site. Selon la source, les négociations entre l’ OM et le Barça sont désormais au point mort pour Konrad de la Fuente. Et pour cause, les deux clubs ne s’entendraient pas sur les modalités de transfert.

Un revirement favorable à l’OGC Nice ?

Le média espagnol explique en effet que l’ OM souhaite recruter Konrad de la Fuente sous la forme d’un prêt sans option d’achat obligatoire, une proposition que n’approuvent pas les Catalans. Ces derniers veulent récupérer au moins 5 M€, cet été ou l’an prochain, pour un départ de leur pépite, tout en insérant une clause de rachat dans son contrat. Face à ce premier désaccord, l’ OM et le Barça se donnent du temps avant de trancher.

Cette incertitude qui plane désormais sur le dossier Konrad de la Fuente pourrait toutefois faire les affaires d'un autre club français. L’OGC Nice reste toujours à l’affût pour le joueur de 19 ans. Reste à savoir si les Aiglons répondront favorablement aux exigences du Barça. Une supposée offre de dernière minute pourrait provoquer l’échec de l’ OM sur cette piste.