ASSE : Vente, des indices sur le futur repreneur de Sainté

Publié par ALEXIS le 18 juin 2021 à 15:02

En attendant le 1er juillet, date fixée par le président de l' ASSE, Roland Romeyer, pour avoir « du nouveau » sur la vente du club ligérien, Le Progrès livre de nouveaux indices sur le dossier confié aux cabinets d’audit KPMG.

Vente de l' ASSE : Deux candidats sortent du lot

Les deux propriétaires de l’ ASSE ont mis le club ligérien en vente officiellement depuis le 13 avril 2021. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont confié le dossier de la vente à KPMG. Les cabinets d’audit et de conseil sont chargés de sélectionner les candidatures les plus solides pour le rachat de l’AS Saint-Étienne. En attendant la short list officielle de KPMG, le journal régional croît savoir que « deux candidats sortiraient du lot, afin de racheter le club stéphanois ». Selon les informations de la source, « un candidat étranger souhaiterait s’associer avec des investisseurs locaux à la surface financière trop limitée pour s’engager seuls dans l’aventure, mais bien implantés dans le tissu ligérien ».

Pour finir, le quotidien annonce que « les candidats au rachat jugés crédibles par KPMG devraient prochainement avoir accès aux documents comptables de l’exercice 2020-2021 ». Il faut noter par ailleurs que l’ ASSE a rendez-vous devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le mardi 29 juin, soit deux jours avant la date fixée par le président du directoire des Verts.

Échec avec le groupe Peak6 en 2018

Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que Sainté est mis en vente. À la mi-mai 2018, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étaient entrés en négociations exclusives avec le groupe Peak6, mais les parties n'avaient pas réussi à trouver un accord. Dix jours après l'annonce des discussions avec les investisseurs américains, l' ASSE avait mis un terme aux pourparlers, sous prétexte que ces derniers n'avaient pas donné de garantie financière suffisante pour acquérir le club stéphanois.