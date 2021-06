OL Mercato : Arrivée à Lyon, la recrue Henrique déjà d’attaque

Publié par ALEXIS le 18 juin 2021 à 20:36

Deuxième recrue estivale de l’ OL, Henrique a débarqué à Lyon jeudi avec sa compagne. Cette dernière a immédiatement lâché une confidence sur la détermination du défenseur Brésil à s’intégrer rapidement au sein de son nouveau club.

OL : Henrique apprend déjà à parler français

L’ OL a recruté Henrique, ancien joueur de Vasco de Gama, un club brésilien. Il est arrivé jeudi dans la capitale des Gaules, selon olympique-et-lyonnais, pour signer son contrat avec le club rhodanien. En attendant de passer officiellement à l'acte avec l’olympique Lyonnais, l’arrière latéral gauche s’est déjà mis à l’apprentissage de la langue française.

Selon les confidences de sa petite amie sur les réseaux sociaux, la recrue de l’ OL a ouvert ses premiers cahiers devant l'aider à maitriser la langue de Molière pendant le long vol en provenance du Brésil. « Cette photo date d'hier (jeudi) dans l'avion. Je me suis réveillée et je l'ai entendu étudier (le français). Pendant que tout le monde dormait, il étudiait », a-t-elle révélé. « Pour ceux qui ne le connaissent pas, Henrique, est dévoué et travailleur », a souligné la compagne du néo-défenseur de l’ OL.

Mercato : Deux arrivées à Lyon sans indemnités de transfert

Jean Michel Aulas avait annoncé la venue d’Henrique Silva Milagres début juin. Comme le défenseur central Damien da Silva (33 ans), arrivé du Stade Rennais, le Brésilien de 27 ans était lui aussi en fin de contrat avec Vasco de Gama. Il a donc signé libre de tout engagement, ce qui suppose que Lyon n'a déboursé aucune indemnité pour son transfert. « On a fait deux arrivées libres. […] Convoité par deux autres clubs français et étrangers, le Brésilien (Henrique) est venu parce qu’il connaît Lyon et Juni le connaît », avait justifié le président de l' OL sur la télé de son club.

Un joli coup réalisé par Juninho, le directeur sportif Lyonnais, qui était à la recherche d’un arrière gauche pour prendre la place de Maxwel Cornet. L'Ivoirien est annoncé sur le départ pendant ce mercato estival. Plusieurs clubs sont à ses trousses, mais aucune n'a encore répondu aux attentes des dirigeants de l'olympique Lyonnais.