OM Mercato : Bonne nouvelle en vue sur cette piste à 30 M€

Publié par Ange A. le 19 juin 2021 à 08:30

En quête de renfort offensif cet été, l’Olympique de Marseille lorgne le marché italien. L’ OM souhaite notamment rapatrier Jérémie Boga, actuel sociétaire de Sassuolo. Le board olympien vient de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier onéreux.

Une menace en moins pour l’ OM dans le dossier Boga

L’Olympique de Marseille va perdre quelques éléments offensifs cet été. Pas prolongés et en fin de contrat, Florian Thauvin et Valère Germain ne seront pas conservés. Le premier cité est même déjà au Mexique où il défendra désormais les couleurs des Tigres de Monterrey aux côtés d’André-Pierre Gignac. Quant au second, il se cherche encore un nouveau point de chute. Désormais cantonné à un rôle de remplaçant, Dario Benedetto souhaite quitter l’ OM deux ans avant la fin de son contrat. Avec ces départs en vue, la direction marseillaise prospecte sur le marché des transferts pour signer des renforts. Le nom de Jérémie Boga figure notamment sur la short-list de Pablo Longoria. Le président olympien vient d’ailleurs de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier puisqu’un prétendant se serait désisté pour l’ailier.

Une offre bientôt sur la table de Sassuolo ?

La Gazzetta dello Sport assure en effet que l’Atalanta Bergame ne dispose pas de moyens pour recruter Jérémie Boga. Sassuolo réclame 30 millions d’euros pour céder son international ivoirien (3 sélections). Celui-ci a connu un exercice 2020-2021 plus compliqué avec seulement 4 buts et 2 passes décisives en 28 matchs. À un an de l’expiration de son contrat, Sassuolo est disposé à le céder mais au prix fort. Si La Dea se retire de la course à la signature à l’ailier de 24 ans, l’ OM doit toujours composer avec la concurrence de son rival lyonnais. L’Olympique Lyonnais préparerait d’ailleurs une offre pour le natif de Marseille. Le montant de la future proposition du club de Jean-Michel Aulas n’a pas fuité.