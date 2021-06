PSG Mercato : La Juventus prête à jouer un sale tour à Paris

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 10:30

Intéressé par Manuel Locatelli, le Paris Saint-Germain doit désormais faire face à la concurrence de la Juventus de Turin. Une offensive de la Vieille Dame serait même dans les tuyaux à en croire la presse italienne.

Une offre de la Juventus annoncée pour Locatelli

Après Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un autre milieu de terrain cet été. Le PSG s’intéresse notamment à Manuel Locatelli. Sociétaire de Sassuolo, le milieu italien réalise de bons débuts à l’Euro 2020 avec la Squaddra Azzura. Le joueur de 23 ans reste notamment sur un doublé contre la Suisse (victoire 3-0). Au vu de ses performances durant le tournoi, le milieu tape dans l’œil d’autres cadors européens. Goal Italie révèle ainsi un intérêt de la Juventus de Turin pour Locatelli. Le milieu de terrain est l’un des gros chantiers de Massimiliano Allegri cet été. Ce secteur de jeu est orphelin depuis le départ de son maître à jouer Miralem Pjanic. Pour la source italienne, le dernier 4e de Serie A veut boucler l’affaire au plus vite. Raison pour laquelle une offre de la Juve pourrait atterrir sur la table de Sassuolo dans les prochains jours.

Le PSG et la Juve fixés sur Locatelli

D’après Goal, la Juventus de Turin serait disposée à claquer 30 millions d’euros pour Manuel Locatelli. Mais il n’est pas certain que Sassuolo accepte la proposition turinoise. Le club italien souhaiterait attendre la fin de l’Euro pour voir si d’autres prétendants viennent frapper à sa porte pour son crack. L’idée pour les dirigeants neroverdi étant de faire grimper les enchères. Pour l’instant, Sassuolo aurait fixé le prix de son milieu de terrain à 40 millions d’euros. Comme Jérémie Boga, courtisé par Marseille et Lyon, Locatelli ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante cet été. La saison dernière, il a disputé 34 matchs de Serie A pour 4 buts et 3 passes décisives.