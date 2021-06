RC Lens Mercato : Un joli chèque déjà promis au RCL cet été

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 11:00

Le RC Lens a réalisé un bon retour en Ligue 1 la saison dernière. Quelques Sang et Or ont notamment tapé dans l’œil d’autres écuries européennes. Un milieu lensois serait ainsi promis à un départ cet été.

Un milieu des Sang et Or condamné à un départ ?

De nouveau prolongé, Franck Haise n’est pas sûr de pouvoir compter sur un milieu de terrain la saison prochaine. Alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat avec le RC Lens, Cheick Doucouré pourrait en effet quitter l’Artois. Comme l’indiquait déjà La Voix du Nord, le milieu de 21 ans pourrait rebondir à l’étranger lors du mercato estival. Le journal régional évoquait notamment des intérêts de Liverpool et du FC Séville pour le Sang et Or. Auteur de 4 buts et une passe décisive en 35 apparitions, le Malien (7 sélections) est un candidat au départ. Un sondage réalisé par le site Lensois.com le confirme d’ailleurs. Une majorité de fans (60,5%) le voit quitter Lens trois ans après sa signature en provenance du Real Bamako. Si sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt, la direction du RCL peut espérer empocher bien plus.

Le RC Lens attaqué de toute part

Vice-champion de Ligue 2 il y a un an, le RC Lens vient de réaliser une saison au-delà des attentes dans l’élite. Pour son retour en Ligue 1, le club de l’Artois a fini à la 7e place. Lens n’accuse qu’un seul point de retard sur le Stade Rennais (6e), détenteur de la dernière place qualificative pour une Coupe d’Europe. Au vu de ce retour remarqué, Franck Haise n’est pas certain de disposer du même effectif lors du prochain exercice. Ses défenseurs Loïc Badé, Jonathan Clauss et son milieu Seko Fofana sont notamment courtisés. Idem pour son maître à jouer Gaël Kakuta sur les tablettes du Sporting Lisbonne et de Newcastle United. Les Sang et Or ont déjà perdu Arnaud Kalimuendo, prêté avec option par le Paris Saint-Germain la saison dernière. Le PSG a activé la contre-clause pour rapatrier son titi auteur de 8 buts et 6 passes décisives sous les couleurs lensoises.