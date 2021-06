OM Mercato : Après Gerson, une énorme signature attendue

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2021 à 13:02

Pablo Longoria a réussi son premier gros coup de l’été en parvenant à un accord avec Flamengo pour le milieu de terrain brésilien Gerson. Mais le président de l’ OM ne compte pas s’arrêter là. Une énorme signature est annoncée dans les prochains jours du côté de la Canebière.

OM Mercato : Une ancienne star du PSG se rapproche de Marseille

David Luiz serait de plus en plus proche de signer à l’ OM. Après Gerson et Konrad de la Fuente, l’Olympique de Marseille s’apprêtent à boucler son troisième renfort de ce mercato estival. En effet, d’après les dernières informations du journal La Provence, l’ancienne star du Paris Saint-Germain et de Chelsea, David Luiz, se rapproche sérieusement de l’ OM. En fin de contrat à Arsenal, le défenseur central de 34 ans n’est pas insensible à l’intérêt du club marseillais. Après son aventure avec les Gunners, l’international brésilien souhaite poursuivre sa carrière en Europe.

Malgré des offres de Flamengo et du Benfica Lisbonne, David Luiz pourrait devenir un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille dans les jours ou semaines à venir. Pour le convaincre, Pablo Longoria lui a offert un contrat de deux ans avec un salaire qui correspond parfaitement à son statut. D’ailleurs, le quotidien régional assure que l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, va donner un coup d’accélérateur à ce dossier qu’il veut voir aboutir.

Les contacts sont réguliers entre Sampaoli et David Luiz

Visiblement, l'arrivée de David Luiz fait l’unanimité à Marseille. Après le président Pablo Longoria, c’est au tour de Jorge Sampaoli d’entrer en jeu pour l’ancien défenseur du PSG, comme l’explique le journaliste Alexis Bernard : « Contrat de 2 ans, avec un très joli salaire. Contact quasi quotidien entre Sampaoli et David Luiz. David Luiz a reçu d’autres offres. Il n’a pas encore décidé. Il est en vacances 2 semaines. » La Provence révèle même que l’entraîneur marseillais va profiter de son prochain séjour au Brésil pour des oeuvres caritatives pour rencontrer David Luiz et le convaincre définitivement de revenir en Ligue 1 sous le maillot olympien. Affaire à suivre…