FC Nantes Mercato : Un ancien du PSG pour remplacer Lafont ?

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 05:00

Bien qu’il ait définitivement recruté Alban Lafont, le FC Nantes reste sur ses gardes au sujet de son portier. La direction des Canaris vise un ancien du Paris Saint-Germain en cas de départ de son dernier rempart.

Le FC Nantes toujours menacé pour Alban Lafont ?

Prêté depuis deux saisons par la Fiorentina, Alban Lafont a vu son option d’achat lever par le FC Nantes. Le club de la Cité des ducs a versé 7,5 millions d’euros à La Viola pour enrôler définitivement le portier de 22 ans. Lequel s’est engagé avec les Canaris pour trois saisons, soit jusqu’en 2024. Malgré le maintien dans l’élite assuré et l’option d’achat levée, Nantes pourrait tout de même perdre son gardien de but. Celui-ci est courtisé (par l’Olympique de Marseille notamment) et pourrait quitter le FCN cet été. Une hypothèse que n’exclut pas la direction des Canaris. Laquelle prospecte déjà sur le marché des transferts pour assurer la succession de Lafont.

Un ancien titi du Paris Saint-Germain ciblé

Pour Le Soir, le FC Nantes a même déjà identifié le successeur d’Alban Lafont. Le journal belge assure en effet que le FCN s’intéresse à Rémy Descamps. Âgé de 24 ans, le portier évolue actuellement au RSC Charleroi. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le 13e de la dernière saison régulière de la Jupiler Pro League. Un départ de l’ancien international U21 tricolore est donc possible cet été. Pour la même source, les Canaris sont proches de boucler l’affaire. Le journal révèle que sauf revirement, Descamps va s’engager avec les Jaune et vert. Il était d’ailleurs absent à l’entraînement de Charleroi lundi comme le souligne la source belge. Un indice qui laisse penser que le natif de Marcq-en-Barœul (Hauts-de-France) va signer son retour en Ligue 1. Il a en effet été formé au Paris Saint-Germain. Comme bon nombre de titis, il a quitté le PSG en 2019 pour rejoindre la Belgique.