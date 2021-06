Equipe de France : Les premiers mots de Dembélé après son forfait

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2021 à 02:55

Forfait pour la suite de l’Euro 2020 en raison d'une grave blessure au biceps fémoral, Ousmane Dembélé s'est exprimé sur les réseaux sociaux. L’international tricolore en a profité pour adresser un message à ses partenaires en équipe de France.

Ousmane Dembélé : "Je deviens le premier supporter des Bleus"

Samedi, Ousmane Dembélé a été contraint d’abandonner ses partenaires lors de la rencontre entre l’équipe de France et la Hongrie (1-1) comptant pour la deuxième journée de l’Euro 2020. L’attaquant français était sorti en raison d’une blessure au genou et est forfait pour la suite de la compétition.

Victime d’une lésion à un tendon du biceps fémoral droit, Ousmane Dembéle va subir une opération chirurgicale qui devrait l’éloigner des pelouses durant quatre mois de compétition. Alors qu’il a quitté le groupe de Bleus, l’ailier polyvalent a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et a adressé un message de soutien aux Bleus.

« Salut à tous. Comme vous avez pu le lire ou l’entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France. Ce n’est qu’un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. « On se sait tous ! » À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus ! Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien ! » a posté l'attaquant du Barça sur son compte Instagram.

Un pépin physique qui tombe mal

Ce nouveau pépin physique tombe mal pour l'avenir d’Ousmane Dembélé. Son Euro s'est arrêté après deux matchs avec l'équipe de France. Ces dernières semaines, le Barça envisagerait de prolonger son contrat expirant en juin 2022. Mais avec ce nouveau souci physique, une chose est sûre : le Barça ne lui proposera pas d'augmentation salariale significative.