OL Mercato : Bonne nouvelle pour une star du Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 14:30

Juninho s’active sur le mercato OL afin d’offrir à son entraîneur Peter Boss une équipe compétitive pour la saison prochaine. Et selon les dernières nouvelles en provenance de l’Espagne, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pourrait avoir un bon coup à jouer du côté du Real Madrid.

OL : Marcelo, le rêve fou de Juninho ?

Depuis son retour dans le Rhône en qualité de directeur sportif, Juninho a notamment utilisé sa renommée brésilienne pour convaincre beaucoup de ses jeunes compatriotes comme Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta de rejoindre les rangs de l’Olympique Lyonnais. Malgré la présence de Maxwell Cornet et Melvin Bard, ainsi que l’arrivée de Henrique du Vasco de Gama, le dirigeant veut mettre la main sur un nouvel arrière gauche.

D’après les informations relayées il y a quelques mois par Don Balon, Juninho rêve tout simplement de recruter son compatriote Marcelo du Real Madrid. À 33 ans, le défenseur brésilien pourrait se laisser tenter par l’aventure lyonnaise étant donné que son président Florentino Pérez lui cherche activement une porte de sortie contre une enveloppe de 10 à 15 millions d’euros. Le club madrilène serait même prêt à faire un geste en faveur des Gones dans ce dossier.

Le Real Madrid prêt à libérer Marcelo

Le mercato de l' OL pourrait s’enflammer dans les jours à venir avec le dossier Marcelo. Selon les révélations de ABC, la direction du Real Madrid s’est fixée comme objectif de vendre pour 160 millions d’euros grâce notamment à Raphaël Varane, Luka Jovic, Dani Ceballos, Isco, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz et Brahim Diaz. Outre ces ventes déjà programmées, les dirigeants madrilènes veulent aussi faire des économies en se débarrassant de gros salaires.

Le quotidien espagnol assure que le Real Madrid est entièrement disposé à libérer Gareth Bale (31 ans) et Marcelo de leur dernière année de contrat. Liés aux Merengues jusqu’en juin 2022, l’attaquant gallois et le défenseur brésilien touchent tous les deux respectivement 21 et 16 millions d’euros bruts par saison. Juninho pourrait donc profiter de cette belle ouverture pour tenter de convaincre Marcelo de rejoindre Lyon cet été.