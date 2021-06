Transfert foot: attendu en Ligue 1, Gerson écrase une larme

Publié par Gary SLM le 23 juin 2021 à 16:25

L'actualité transfert foot de cet été est mouvementée dans tous les clubs de Ligue 1, y compris à l'OM. Gerson Santos da Silva, dit Gerson est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 24 ans a fait ses adieux à Flamengo non sans écraser une larme.

Transfert foot : Gerson a fait ses adieux avant l'heure

Les images de Gerson à Flamengo, la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, ont été diffusées. Dans la vidéo d’adieu postée sur la chaîne YouTube de son club, le milieu de terrain revient sur son parcours ainsi que les liens qu’il a pu tisser avec les autres joueurs de l'équipe brésilienne. Envahi par l’émotion, il n’a pu retenir ses larmes. Gerson était pour l’occasion encadré par ses partenaires de jeu.

« Je deviens émotif en me souvenant des belles choses que j'ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, de véritables idoles pour beaucoup de gens. Ce sont des mots que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier », a-t-il confié en message d’adieu à son ancien club.

L'arrivée de la nouvelle recrue se précise

Mais le nouveau joueur de l’OM n’en a pas encore terminé avec le maillot de son équipe actuelle. Il va jouer ce mercredi son dernier match face à Fortaleza. Cette rencontre compte pour la 6e journée du championnat brésilien. Flamengo figure à la 10e place de la Serie A Brésilienne. Le transfert de Gerson est finalisé depuis déjà plusieurs jours par l’Olympique de Marseille, mais les dirigeants phocéens attendent la fin du match de ce soir pour l’accueillir.

Outre ce brésilien, le club phocéen est aux trousses de plusieurs autres cibles. Pablo Longoria, le président olympien ne ménage aucun effort pour apporter à l' entraîneur Jorge Sampaoli les hommes dont il aura besoin pour obtenir de meilleures résultats sur le banc de ce grand club de Ligue 1.