OM Mercato : 20M€, Pablo Longoria réussit un exploit en attaque !

Publié par JEAN-LUC D le 31 décembre 2022 à 22:13

À quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria a finalisé une bonne opération en attaque. Un joli chèque arrive pour l' OM.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Gerson va officiellement quitter les rangs de l’Olympique de Marseille pour retourner au Brésil, notamment à Flamengo, le club qu'il avait quitté pour rejoindre la Ligue 1. Encore sous contrat avec l' OM jusqu'en juin 2026, mais pas dans les plans d'Igor Tudor cette saison, le milieu de terrain offensif de 25 ans va bel et bien faire son retour dans son pays.

Selon plusieurs sources concordantes, notamment La Provence et RMC Sport, les deux clubs se seraient finalement mis d’accord pour le transfert de l’international brésilien. Un dénouement qui semblait être l'unique issue dans ce dossier, Gerson s'entraînant à part depuis quelque temps à Marseille en attendant que le transfert soit bouclé. Une bonne affaire pour la formation marseillaise.

OM Mercato : Pablo Longoria récupère sa mise de départ sur Gerson

Sauf nouveau rebondissement, Gerson ne portera plus le maillot de l’Olympique de Marseille. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, lequel ajoute que l’opération rapportera près de 20 millions d’euros, bonus compris, à l’ OM. Gerson devrait s’envoler dans les prochaines heures étant donné qu’il s’est déjà entendu avec son ancien club.

Sa visite médicale serait déjà programmée afin de boucler ce deal prévisible. En effet, toutes les parties concernées avaient intérêt à s’entendre. Gerson, dont le père et agent Marcão avait affiché son mécontentement et ses envies d’ailleurs dans les médias, n’entre définitivement plus dans les plans de l’entraîneur Igor Tudor.

D’ailleurs, le coach croate ne l’a pas réintégré dans son groupe. Un accord était également indispensable pour la direction olympienne en quête de liquidités. De son côté, L’Équipe annonce que l'OM devrait récupérer environ 15 millions d’euros, à savoir la somme investie sur le joueur pour le faire venir de Flamengo il y a un an et demi.