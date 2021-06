Euro : L’ Equipe de France pour sa revanche sur le Portugal ??

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 19:36

Champions d’Europe en titre, le Portugal joue sa survie à l’Euro 2020 contre l’ Équipe de France ce jeudi soir à Budapest (en Hongrie). Les joueurs portugais doivent gagner pour poursuivre la compétition. Quant à la France, elle aura à cœur de régler ses comptes avec la Seleção das Quinas.

Équipe de France : Deschamps, « obtenir le meilleur résultat possible »

L’ Équipe de France affronte ce jeudi (21h) la sélection du Portugal au stade Pukas (en Hongrie) pour le 3e et dernier match de poule de l’Euro 2020. Première et déjà qualifiée pour les 8es de finale, la France jouera pour tenter de finir en tête du groupe F, afin d’éviter de tomber sur la Belgique ou les Pays-Bas. Par ailleurs, elle a une revanche à prendre sur Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Les Portugais avaient été sacrés champions d’Europe après leur victoire (1-0) sur les Bleus au Stade de France, en finale de l’Euro 2016. Pour Didier Deschamps, l’ Équipe de France est dans une bonne posture, car elle est déjà assurée d’une place au tour suivant de l’Euro 2020.

En cas de défaite contre les Tricolores, le Portugal (3 points) serait directement éliminé. Le sélectionneur français ne s’en préoccupe pas. « Sincèrement, ce n'est pas mon objectif », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match tout en ajoutant : « pensons déjà à nous ». Selon Didier Deschamps, l'assurance d'être en 8e leur offre « une certaine tranquillité », mais cela « ne va pas à l'encontre de l'ambition qui est la leur ». « Notre ambition est d'obtenir le meilleur résultat possible, avec une incidence sur le classement dans le groupe et accessoirement sur le Portugal », a prévenu le coach de 52 ans.

Fernando Santos craint les Bleus

En face, le sélectionneur portugais craint l’ Équipe de France. « La France a une grande équipe… elle a tellement de talents. N’golo Kanté, Pogba, Adrien Rabiot, ce sont des joueurs de qualité. Ils sont doués, courent sur tous les ballons. Et les joueurs offensifs sont rapides, bons dans un un contre un. Bien sûr que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema ont du talent, mais l’équipe de France a des joueurs de qualité à tous les postes », a déclaré Fernando Santos.