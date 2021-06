Euro 2020 : Des outsiders se dessinent en 8e de finale

Publié par Clément le 24 juin 2021 à 17:30

La phase de groupes de l'Euro 2020 s'est achevée hier soir, avec la qualification de l'équipe de France pour la phase à élimination directe. Tenus en échec par le Portugal (2-2), les Bleus se sont assurés la première place, puisque dans le même temps la Hongrie est parvenu à accrocher l'Allemagne (2-2).

Quels outsiders sérieux dans cet Euro ?

Alors que certains favoris se sont naturellement dégagés lors de cette phase de groupes, d'autres équipes ont pointé le bout de leur nez. Parmi elles, le Danemark, l'une des équipes les plus attrayantes de la compétition. Malheureuse dans tous les sens du terme face à la Finlande, séduisante face à la Belgique et emballante face à la Russie, l'équipe de Kasper Hjulmand est dotée de ressources pour faire douter les plus grands, comme elle l'a démontré contre les Diables Rouges. Son 4-3-3 mis de côté après l'incident de Christian Eriksen, le technicien danois a opté pour un 3-4-3 qui n'a pas mis longtemps à démontrer son efficacité.

Réel favori ou outsider en puissance ? Les Pays-Bas sont quant à eux plus difficiles à cerner. Vraies machines de guerre sous Ronald Koeman, puis beaucoup plus poussifs sous Frank de Boer, les "Oranje" ont acquis leur qualification sans avoir laissé de place au doute. Une victoire face aux Tchèques leur permettrait d'affronter un nouvel adversaire abordable en quarts, à savoir le vainqueur de Pays de Galles - Danemark. Si l'on se fiait à la logique, les coéquipiers de Memphis Depay pourraient donc avoir leur chemin tout tracé vers les demi-finales...

Les affiches des 8e de finale

Comme le prévoit le format de la compétition à 24 équipes, seules 8 d'entre elles n'ont pas réussi à aller au-delà du stade de la phase de groupes. Ainsi, la Turquie, la Finlande, la Russie, la Macédoine du Nord, l'Ecosse, la Slovaquie, la Pologne, et la Hongrie ont vu leur parcours s'arrêter hier soir au plus tard. Les huitièmes de finale de l'Euro 2020 débuteront ce samedi et se termineront mardi soir. Voici les affiches au programme :

Samedi 26 juin

- 18 h : Pays de Galles - Danemark (beIN SPORTS 1)

- 21 h : Italie - Autriche (M6 & beIN SPORTS 1)

Dimanche 27 juin

- 18 h : Pays-Bas - République Tchèque (beIN SPORTS 1)

- 21 h : Belgique - Portugal (M6 & beIN SPORTS 1)

Lundi 28 juin

- 18 h : Croatie - Espagne (beIN SPORTS 1)

- 21 h : France - Suisse (TF1 & beIN SPORTS 1)

Mardi 29 juin

- 18 h : Angleterre - Allemagne (TF1 & beIN SPORTS 1)

- 21 h : Suède - Ukraine (TF1 & beIN SPORTS 1)